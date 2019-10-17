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17 октября 2019, 16:26



Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском».

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:230 На руднике «Комсомольский» Заполярного филиала компании «Норникель» подошли к концу опытно-промышленные испытания нового электровоза чешского производства. Подземный мини-локомотив Ferrit имеет бОльшую мощность, чем его отечественные аналоги, повышенную комфортность кабины, снабжён мощным и современным программным обеспечением, а также комплексом дистанционного управления. Электровоз способен без потери мощности транспортировать 12 вагонов вместо штатных восьми. До конца года Заполярный филиал компании планирует закупить ещё восемь таких электровозов, четыре из которых будут работать на «Комсомольском».Фото Дениса Кожевникова