Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41177

17 октября 2019, 16:28



Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.

1 и 2 ноября в 18.00 в Театральном зале (ул. Комсомольская, 10) состоится показ художественно-публицистической композиции «Чёрная пурга». Спектакль рассказывает о восстании заключённых Норильлага 1953 года, когда измождённые нечеловеческим режимом люди отказались выходить на работу. Воспоминания бывших узников Норильлага собрали, работая над постановкой, студенты отделения «Театральное творчество» Норильского колледжа искусств вместе с мастером курса Андреем Слизковым. В композицию включены отрывки из произведений Александра Солженицына, Сергея Снегова, Ольги Берггольц, Владимира Высоцкого, норильских поэтов. Спектакль приурочен к Дню реабилитированных жертв политических репрессий. Справки по телефону 8-906-901-3984.

Просмотров:275 1 и 2 ноября в 18.00 в Театральном зале (ул. Комсомольская, 10) состоится показ художественно-публицистической композиции «Чёрная пурга». Спектакль рассказывает о восстании заключённых Норильлага 1953 года, когда измождённые нечеловеческим режимом люди отказались выходить на работу.Воспоминания бывших узников Норильлага собрали, работая над постановкой, студенты отделения «Театральное творчество» Норильского колледжа искусств вместе с мастером курса Андреем Слизковым. В композицию включены отрывки из произведений Александра Солженицына, Сергея Снегова, Ольги Берггольц, Владимира Высоцкого, норильских поэтов.Спектакль приурочен к Дню реабилитированных жертв политических репрессий.Справки по телефону 8-906-901-3984.