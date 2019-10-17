Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41178

17 октября 2019, 17:11



Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа.

«Школа краеведа» – проект, поддержанный Фондом президентских грантов и реализуемый Клубом исследователей Таймыра. На прошлой неделе специалист Объединённой дирекции Заповедников Таймыра Аркадий Борисов стал сертифицированным выпускником школы, защитив дипломную работу по теме «Аян. История заповедного озера от первых экспедиций до наших дней». Этим летом сотрудники заповедников и волонтёры провели очистку берегов Аяна от техногенного мусора в рамках грантового проекта «Чисто-Аян», поддержанного программой «Норникеля» «Мир новых возможностей». Аркадий Борисов был одним из организаторов этой работы и, озадачившись темой истории освоения озера в советский период, подготовил доклад о деятельности людей в этом районе в дозаповедный период. Для этого он не только работал в архивах, но и встречался с участниками событий тех лет, собрал неплохой иллюстративный материал. Фото с сайта zapovedsever.ru

Просмотров:221 «Школа краеведа» – проект, поддержанный Фондом президентских грантов и реализуемый Клубом исследователей Таймыра. На прошлой неделе специалист Объединённой дирекции Заповедников Таймыра Аркадий Борисов стал сертифицированным выпускником школы, защитив дипломную работу по теме «Аян. История заповедного озера от первых экспедиций до наших дней».Этим летом сотрудники заповедников и волонтёры провели очистку берегов Аяна от техногенного мусора в рамках грантового проекта «Чисто-Аян», поддержанного программой «Норникеля» «Мир новых возможностей». Аркадий Борисов был одним из организаторов этой работы и, озадачившись темой истории освоения озера в советский период, подготовил доклад о деятельности людей в этом районе в дозаповедный период. Для этого он не только работал в архивах, но и встречался с участниками событий тех лет, собрал неплохой иллюстративный материал.Фото с сайта zapovedsever.ru