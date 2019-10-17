Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41178
17 октября 2019, 17:11

Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа.


«Школа краеведа» – проект, поддержанный Фондом президентских грантов и реализуемый Клубом исследователей Таймыра. На прошлой неделе специалист Объединённой дирекции Заповедников Таймыра Аркадий Борисов стал сертифицированным выпускником школы, защитив дипломную работу по теме «Аян. История заповедного озера от первых экспедиций до наших дней».
Этим летом сотрудники заповедников и волонтёры провели очистку берегов Аяна от техногенного мусора в рамках грантового проекта «Чисто-Аян», поддержанного программой «Норникеля» «Мир новых возможностей». Аркадий Борисов был одним из организаторов этой работы и, озадачившись темой истории освоения озера в советский период, подготовил доклад о деятельности людей в этом районе в дозаповедный период. Для этого он не только работал в архивах, но и встречался с участниками событий тех лет, собрал неплохой иллюстративный материал.
Фото с сайта zapovedsever.ru
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    Список новостей

 18 октября 2019 
12:06   Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом. 11:55   Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50   Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска. 10:18   Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

 17 октября 2019 
18:58   Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения. 17:52   «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11   Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа. 16:28   Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26   Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском». 15:54   В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
15:52   Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца. 15:30   В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.
14:55   Начальник норильской полиции оценил состояние вверенного подразделению автотранспорта. 14:55   27 октября завершится регистрация на конкурс «Лидеры России».
14:32   В Дудинке проходит IV Таймырская музейная интернет–конференция. 13:38   Норильск получит новые мусорные контейнеры.
13:32   Норильчанин Алексей Домогашев, по мнению народа, лучший участковый в крае. 13:32   Норильчане могут выбрать, как будет благоустроена территория Михайличенко, 6.
13:31   Минстрой изменит нормы для защиты детей от падений из окон. 13:04   Урок добра прошёл в кинокомплексе «Родина» во Всемирный день борьбы с раком.
12:45   Какой должна стать база отдыха «Оль-Гуль»? В АРН ждут предложений от горожан. 12:10   С 2020 года в Красноярском крае вводится региональная доплата к пенсии.
11:44   До 15 ноября у норильчан есть время заявить о желании благоустроить свой двор.

 16 октября 2019 
19:09   Органная музыка впервые зазвучит на норильской сцене. Обладателем уникального инструмента стал колледж искусств. 18:30   Измерить давление, выпить лечебный чай и узнать о деятельности КЦСОН можно в день открытых дверей.
18:29   Освещения на части трассы Норильск-Талнах не будет до 24 октября. 18:07   Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами.
17:58   «Повышение взносов за капремонт - вопрос решённый» - министр ЖКХ края развеял все сомнения. 17:06   Продолжается приём заявок на конкурс «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры».
17:06   Боксёр Рой Джонс - младший ищет в Норильске талантливых спортсменов. 16:45   21-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.
16:44   В Норильск вновь привлечены средства Фонда президентских грантов. 16:43   Сегодня свой день рождения отмечает кинотеатр «Родина». Любимому кинокомплексу – 66.
16:17   В навигацию этого года для нужд «Норникеля» енисейское пароходство добыло и перевезло более одного миллиона тонн песка. 15:30   За лето в Норильске установили три светофорных комплекса.
15:11   На стройке ФОК завершается закрытие теплового контура. Сроки сдачи объекта всё те же – август 2020 года. 14:42   В турнире по боксу, посвящённом открытию спортивного сезона, выступили сразу полсотни спортсменов города.
14:32   Неудачно перешёл дорогу: в ДТП пострадал пожилой пешеход. 14:21   Монтаж трёх тёплых остановок в Норильске, Талнахе и Кайеркане будет завершён до конца этой недели.
13:25   Опубликованы цены на круиз в 2020 году на теплоходе «Максим Горький». Красноярск - Дудинка: от 350 тысяч до миллиона. 12:55   Городскому центру народного творчества исполнилось 25 лет.
12:16   «Норникель» создал систему имитационного моделирования для планирования подземных работ. 11:53   Более 650 человек – так в цифрах выразился итог дня открытых дверей в Молодёжном центре Кайеркана.
11:31   Что общего между гимназией № 11, Заполярным филиалом «Норникеля» и централизованной библиотечной системой? Высокая социальная эффективность. 10:50   Евгений Афанасьев: «Набранный темп по проведению капремонтов необходимо выдерживать при реализации краткосрочного плана на 2020-2022 годы».

 15 октября 2019 
19:29   Фасады норильских домов будут ремонтировать с применением новейшей технологии «Термолэнд». 17:54   Процесс капремонтов многоквартирных домов в Норильске в этом году идёт значительно лучше, чем в прошлом, считает ...
17:45   Определены примерные даты проведения экзаменов и последних звонков для выпускников Большого Норильска. 17:44   В ходе Градостроительного совета сегодня обсудили уже воплощающийся проект Центра обслуживания в здании ресторана «Красноярские столбы».
17:05   В Норильске может быть восстановлено кафе на месте знаменитого в прошлом «От двух до пяти». Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет.




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