Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41179

17 октября 2019, 17:52



«Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.

Участниками тура станут писатели, художники, тревел-блогеры, известные фотографы и дизайнеры из России, Киргизии, Великобритании, Португалии, Египта, Омана, Мексики и Саудовской Аравии. Гости встретятся с коренными малочисленными народами Севера, познакомятся с их культурой, посетят музеи и их запасники. Специальным гостем станет Себастьен Паоа Агила. Он обладает уникальным опытом в области маркетинга и управления туризмом острова Пасхи. Эксперт поделится с норильчанами знанием о планировании в туристическом направлении.

Просмотров:250 В Норильск приедут победители первого тура международного культурного проекта FusioNNow. Их путешествие посвящено этнической моде, традициям и культуре Таймыра, рассказывается на портале sib-okrug.ru.Участниками тура станут писатели, художники, тревел-блогеры, известные фотографы и дизайнеры из России, Киргизии, Великобритании, Португалии, Египта, Омана, Мексики и Саудовской Аравии. Гости встретятся с коренными малочисленными народами Севера, познакомятся с их культурой, посетят музеи и их запасники.Специальным гостем станет Себастьен Паоа Агила. Он обладает уникальным опытом в области маркетинга и управления туризмом острова Пасхи. Эксперт поделится с норильчанами знанием о планировании в туристическом направлении.