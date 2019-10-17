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17 октября 2019, 18:58

Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения.


Обсуждение проходило в рамках заседания рабочей группы по оказанию содействия в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения в Большом Норильске.
Будущая перепись, которая пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны, - часть глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2019–2020 годов. Кстати, по данным ООН, в этот период переписи населения в различных формах пройдут, кроме России, ещё в 80 странах мира. Перепись-2020 поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества, потому что за прошедшие 10 лет после предыдущей переписи в стране произошло около 40 миллионов демографических событий - рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства.
Как подчеркнул Николай Тимофеев, председатель рабочей группы – заместитель главы города по общим вопросам, двенадцатая в истории страны перепись населения пройдёт в принципиально новом цифровом формате. Основной акцент будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг. У тех, кто имеет стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), будет возможность с 1 по 25 октября будущего года самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги». При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи или пройти интернет-перепись в МФЦ. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо будет назвать переписчику. Благодаря нововведениям, процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится.
Практически одновременно, с 4 по 27 октября, перепись пройдёт в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят тех, кто не принял участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда смогут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В Большом Норильске 885 домов и 63 улицы. Чтобы переписать всех жителей, необходимо 385 переписчиков, на каждого из них будут приходиться 550 человек.
Кстати, по сравнению с прошлой переписью в перечне вопросов переписных листов также произошли существенные изменения. Какие именно, рассказала Альбина Руднева, врио руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, республике Хакасия и республике Тыва:
- В опросных бланках будет только 23 вопроса о социально-демографических характеристиках (пол, возраст), гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию. Он заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России, включая малолетних детей. Кроме того, будут вопросы о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения.
Для получения объёмной, подробной картины занятости населения и совершенствования социально-демографической политики в вопросе про источники доходов добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».
Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где находилась Ваша основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но и в предыдущие десятилетия.
Кстати, переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» разделена на подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».
Первые результаты кампании станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги Росстат подведёт в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.
Участники совещания сошлись во мнении, как важно довести до каждого норильчанина, что участие в переписи населения — дело добровольное и конфиденциальное. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика. При этом каждый из нас должен помнить, что благодаря переписи мы с вами сможем узнать не только точные цифры о нашей численности и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в Норильске, в крае и в целом по стране.

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