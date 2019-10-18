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18 октября 2019, 10:18



Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

В своём докладе на тему «Роль органов муниципального самоуправления Норильска в развитии туристско-рекреационного кластера «Арктический»» спикер норильского парламента рассказал об особенностях применения городской властью действующих законодательных норм для развития внутреннего и въездного туризма на территории, а также о направленных предложениях по изменению федеральной и региональной нормативно-правовой базы в части её совершенствования. В частности, муниципалитет Норильска предлагает на законодательном уровне включить туризм в число драйверов развития опорных зон в российской Арктике. - Также мы предлагаем рассмотреть возможности создания в Арктике особых экономических туристско-рекреационных зон и внедрить механизмы создания условий субъектам туристского рынка для обновления и модернизации материально-технической базы, - отметил Александр Пестряков. По мнению норильских властей, комплексный подход к развитию туризма в Арктике даст положительный экономический эффект уже в среднесрочной перспективе. При этом движущей силой должны быть именно муниципалитеты. Кроме того, Александр Пестряков выступил с докладом «Социально ответственный туризм в Арктике», основной мыслью которого является необходимость законодательного регулирования развития в Арктике экологического, социально ответственного туризма – только так можно сохранить уникальные природные заповедники и не нанести вреда хрупкой экосистеме этих территорий. Развивая туризм в Норильске и на Таймыре, муниципалитет выработал ряд предложений по совершенствованию законодательства, которые направлены для рассмотрения в Минприроды РФ, Минрегионразвития РФ, Ростуризм, министерство экологии и рационального природопользования и Агентство по туризму Красноярского края, а также в адрес профильных союзов предпринимателей, туристических ассоциаций и комиссий, ведущих деятельность в Арктической зоне РФ. Помимо этого, около месяца назад были внесены предложения и дополнения к проекту Указа президента России «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»: о централизации и повышении качества действующих туристических комплексов и маршрутов в Артике, что подразумевает повышение ответственности бизнеса перед территориями присутствия. - В Арктической зоне России сложности в развитии туризма связывают с несистемной работой субъектов рынка без поддержки государства. Несмотря на огромный потенциал, большинство регионов только приступает к реализации своих туристических возможностей. Считаю, что реализация предложенных нами мер позволит сохранить баланс между экономическим развитием регионов Арктической зоны РФ и сохранением природного потенциала, - резюмировал свой доклад председатель норильского Горсовета Александр Пестряков. По итогам международной конференции будет принята резолюция, направленная на создание условий для профессионального диалога в сфере развития туризма между заинтересованными лицами, формирование профильных экспертных групп и организацию информационного обмена между территориями. Фото норильского городского Совета депутатов

Просмотров:88 Председатель норильского городского Совета выступил с докладами на II международной конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России», который проходит в Сочи с 16 по 19 октября. Как сообщалось, в мероприятии принимают участие российские и зарубежные представители особо охраняемых природных территорий, научного и делового сообществ, государственных органов и экологических объединений.В своём докладе на тему «Роль органов муниципального самоуправления Норильска в развитии туристско-рекреационного кластера «Арктический»» спикер норильского парламента рассказал об особенностях применения городской властью действующих законодательных норм для развития внутреннего и въездного туризма на территории, а также о направленных предложениях по изменению федеральной и региональной нормативно-правовой базы в части её совершенствования. В частности, муниципалитет Норильска предлагает на законодательном уровне включить туризм в число драйверов развития опорных зон в российской Арктике.- Также мы предлагаем рассмотреть возможности создания в Арктике особых экономических туристско-рекреационных зон и внедрить механизмы создания условий субъектам туристского рынка для обновления и модернизации материально-технической базы, - отметил Александр Пестряков.По мнению норильских властей, комплексный подход к развитию туризма в Арктике даст положительный экономический эффект уже в среднесрочной перспективе. При этом движущей силой должны быть именно муниципалитеты.Кроме того, Александр Пестряков выступил с докладом «Социально ответственный туризм в Арктике», основной мыслью которого является необходимость законодательного регулирования развития в Арктике экологического, социально ответственного туризма – только так можно сохранить уникальные природные заповедники и не нанести вреда хрупкой экосистеме этих территорий. Развивая туризм в Норильске и на Таймыре, муниципалитет выработал ряд предложений по совершенствованию законодательства, которые направлены для рассмотрения в Минприроды РФ, Минрегионразвития РФ, Ростуризм, министерство экологии и рационального природопользования и Агентство по туризму Красноярского края, а также в адрес профильных союзов предпринимателей, туристических ассоциаций и комиссий, ведущих деятельность в Арктической зоне РФ. Помимо этого, около месяца назад были внесены предложения и дополнения к проекту Указа президента России «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»: о централизации и повышении качества действующих туристических комплексов и маршрутов в Артике, что подразумевает повышение ответственности бизнеса перед территориями присутствия.- В Арктической зоне России сложности в развитии туризма связывают с несистемной работой субъектов рынка без поддержки государства. Несмотря на огромный потенциал, большинство регионов только приступает к реализации своих туристических возможностей. Считаю, что реализация предложенных нами мер позволит сохранить баланс между экономическим развитием регионов Арктической зоны РФ и сохранением природного потенциала, - резюмировал свой доклад председатель норильского Горсовета Александр Пестряков.По итогам международной конференции будет принята резолюция, направленная на создание условий для профессионального диалога в сфере развития туризма между заинтересованными лицами, формирование профильных экспертных групп и организацию информационного обмена между территориями.Фото норильского городского Совета депутатов