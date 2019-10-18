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18 октября 2019, 10:50



Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска.

В частности, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления наделены правом совершать отдельные нотариальные действия в населённом пункте, входящем в состав территории городского округа, в котором отсутствует нотариус. Внесение данной поправки стало возможным благодаря изменению федерального законодательства, в том числе о нотариате. Указанные полномочия предлагается отнести к компетенции администрации Норильска, что позволит определить уполномоченное должностное лицо на совершение нотариальных действий в Снежногорске. Это существенно облегчит оформление документов жителям отдалённого посёлка, которые раньше могли пользоваться услугами нотариуса только в Центральном и иных районах Норильска. Кроме того, Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выдаче градостроительного плана земельного участка в границах городского округа. Также внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которыми установлена ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в случае предоставления ими недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным. Помимо этого в Устав будут внесены положения, предусматривающие возможность (при соответствующих условиях) осуществления администрацией города деятельности по вопросам, не входящим в их компетенцию. Участники публичных слушаний единогласно одобрили внесение предлагаемых изменений в Устав Норильска. На ближайшей сессии депутатскому корпусу предстоит утвердить указанные корректировки. Фото Ирины Яринской

Просмотров:109 В мероприятии приняли участие представители местной администрации, депутатского корпуса и общественники. Корректировки в Устав необходимо внести в связи с изменениями действующего законодательства.В частности, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления наделены правом совершать отдельные нотариальные действия в населённом пункте, входящем в состав территории городского округа, в котором отсутствует нотариус. Внесение данной поправки стало возможным благодаря изменению федерального законодательства, в том числе о нотариате. Указанные полномочия предлагается отнести к компетенции администрации Норильска, что позволит определить уполномоченное должностное лицо на совершение нотариальных действий в Снежногорске. Это существенно облегчит оформление документов жителям отдалённого посёлка, которые раньше могли пользоваться услугами нотариуса только в Центральном и иных районах Норильска.Кроме того, Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выдаче градостроительного плана земельного участка в границах городского округа.Также внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которыми установлена ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в случае предоставления ими недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным.Помимо этого в Устав будут внесены положения, предусматривающие возможность (при соответствующих условиях) осуществления администрацией города деятельности по вопросам, не входящим в их компетенцию.Участники публичных слушаний единогласно одобрили внесение предлагаемых изменений в Устав Норильска. На ближайшей сессии депутатскому корпусу предстоит утвердить указанные корректировки.Фото Ирины Яринской