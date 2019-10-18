Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41182
18 октября 2019, 10:50

Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска.


В мероприятии приняли участие представители местной администрации, депутатского корпуса и общественники. Корректировки в Устав необходимо внести в связи с изменениями действующего законодательства.
В частности, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления наделены правом совершать отдельные нотариальные действия в населённом пункте, входящем в состав территории городского округа, в котором отсутствует нотариус. Внесение данной поправки стало возможным благодаря изменению федерального законодательства, в том числе о нотариате. Указанные полномочия предлагается отнести к компетенции администрации Норильска, что позволит определить уполномоченное должностное лицо на совершение нотариальных действий в Снежногорске. Это существенно облегчит оформление документов жителям отдалённого посёлка, которые раньше могли пользоваться услугами нотариуса только в Центральном и иных районах Норильска.
Кроме того, Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выдаче градостроительного плана земельного участка в границах городского округа.
Также внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которыми установлена ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в случае предоставления ими недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным.
Помимо этого в Устав будут внесены положения, предусматривающие возможность (при соответствующих условиях) осуществления администрацией города деятельности по вопросам, не входящим в их компетенцию.
Участники публичных слушаний единогласно одобрили внесение предлагаемых изменений в Устав Норильска. На ближайшей сессии депутатскому корпусу предстоит утвердить указанные корректировки.
Фото Ирины Яринской
Просмотров:109
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 18 октября 2019 
12:06   Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом. 11:55   Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50   Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска. 10:18   Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

 17 октября 2019 
18:58   Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения. 17:52   «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11   Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа. 16:28   Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26   Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском». 15:54   В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
15:52   Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца. 15:30   В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.
14:55   Начальник норильской полиции оценил состояние вверенного подразделению автотранспорта. 14:55   27 октября завершится регистрация на конкурс «Лидеры России».
14:32   В Дудинке проходит IV Таймырская музейная интернет–конференция. 13:38   Норильск получит новые мусорные контейнеры.
13:32   Норильчанин Алексей Домогашев, по мнению народа, лучший участковый в крае. 13:32   Норильчане могут выбрать, как будет благоустроена территория Михайличенко, 6.
13:31   Минстрой изменит нормы для защиты детей от падений из окон. 13:04   Урок добра прошёл в кинокомплексе «Родина» во Всемирный день борьбы с раком.
12:45   Какой должна стать база отдыха «Оль-Гуль»? В АРН ждут предложений от горожан. 12:10   С 2020 года в Красноярском крае вводится региональная доплата к пенсии.
11:44   До 15 ноября у норильчан есть время заявить о желании благоустроить свой двор.

 16 октября 2019 
19:09   Органная музыка впервые зазвучит на норильской сцене. Обладателем уникального инструмента стал колледж искусств. 18:30   Измерить давление, выпить лечебный чай и узнать о деятельности КЦСОН можно в день открытых дверей.
18:29   Освещения на части трассы Норильск-Талнах не будет до 24 октября. 18:07   Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами.
17:58   «Повышение взносов за капремонт - вопрос решённый» - министр ЖКХ края развеял все сомнения. 17:06   Продолжается приём заявок на конкурс «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры».
17:06   Боксёр Рой Джонс - младший ищет в Норильске талантливых спортсменов. 16:45   21-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.
16:44   В Норильск вновь привлечены средства Фонда президентских грантов. 16:43   Сегодня свой день рождения отмечает кинотеатр «Родина». Любимому кинокомплексу – 66.
16:17   В навигацию этого года для нужд «Норникеля» енисейское пароходство добыло и перевезло более одного миллиона тонн песка. 15:30   За лето в Норильске установили три светофорных комплекса.
15:11   На стройке ФОК завершается закрытие теплового контура. Сроки сдачи объекта всё те же – август 2020 года. 14:42   В турнире по боксу, посвящённом открытию спортивного сезона, выступили сразу полсотни спортсменов города.
14:32   Неудачно перешёл дорогу: в ДТП пострадал пожилой пешеход. 14:21   Монтаж трёх тёплых остановок в Норильске, Талнахе и Кайеркане будет завершён до конца этой недели.
13:25   Опубликованы цены на круиз в 2020 году на теплоходе «Максим Горький». Красноярск - Дудинка: от 350 тысяч до миллиона. 12:55   Городскому центру народного творчества исполнилось 25 лет.
12:16   «Норникель» создал систему имитационного моделирования для планирования подземных работ. 11:53   Более 650 человек – так в цифрах выразился итог дня открытых дверей в Молодёжном центре Кайеркана.
11:31   Что общего между гимназией № 11, Заполярным филиалом «Норникеля» и централизованной библиотечной системой? Высокая социальная эффективность. 10:50   Евгений Афанасьев: «Набранный темп по проведению капремонтов необходимо выдерживать при реализации краткосрочного плана на 2020-2022 годы».

 15 октября 2019 
19:29   Фасады норильских домов будут ремонтировать с применением новейшей технологии «Термолэнд». 17:54   Процесс капремонтов многоквартирных домов в Норильске в этом году идёт значительно лучше, чем в прошлом, считает ...
17:45   Определены примерные даты проведения экзаменов и последних звонков для выпускников Большого Норильска. 17:44   В ходе Градостроительного совета сегодня обсудили уже воплощающийся проект Центра обслуживания в здании ресторана «Красноярские столбы».
17:05   В Норильске может быть восстановлено кафе на месте знаменитого в прошлом «От двух до пяти». Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх