Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41183

18 октября 2019, 11:55



Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.

Преподавателями выступают эксперты в области индустрии гостеприимства: операционный директор отелей в России и за рубежом Валерий Афанасьев, экс-управляющая горнолыжного курорта «Гора Соболиная» Екатерина Брюханова, президент первого Клуба профессионалов гостеприимства Татьяна Киберева и управляющий отелем в городе Белокурихе (Алтайский край) Иван Верховский. Трёхдневный интенсив включает блоки для руководителей, сотрудников служб питания и бронирования, горничных. Спикеры расскажут о нормах гостеприимства и обслуживания, научат правильному поведению в конфликтных ситуациях, объяснят стандарты комплектации и технологии уборки гостевых номеров. Образовательный модуль состоит не только из лекций, но и практических занятий. По итогам обучения слушателям предстоит пройти тестирование и сдать экзамены. Подтверждением прохождения курсов будет служить соответствующий документ. Курсы повышения квалификации для работников гостиничного бизнеса – одно из образовательных направлений НГИИ, реализуемых при поддержке Агентства развития Норильска. Первый совместный проект АРН и вуза – разработка стратегии развития НГИИ, завершившаяся в этом году. Второй - содействие в повышении квалификации сотрудников института. В этом году обучение прошли 60 преподавателей НГИИ. Средства на эти цели - 5 млн рублей - привлечены Агентством развития Норильска. Фото с сайта cdn.ostrovok.ru

Просмотров:74 В Норильском государственном индустриальном институте начался образовательный блок для работников гостиничного бизнеса. Обучение организовано Агентством развития Норильска. Это первый для Норильска опыт организации курсов повышения квалификации для отельеров.Преподавателями выступают эксперты в области индустрии гостеприимства: операционный директор отелей в России и за рубежом Валерий Афанасьев, экс-управляющая горнолыжного курорта «Гора Соболиная» Екатерина Брюханова, президент первого Клуба профессионалов гостеприимства Татьяна Киберева и управляющий отелем в городе Белокурихе (Алтайский край) Иван Верховский.Трёхдневный интенсив включает блоки для руководителей, сотрудников служб питания и бронирования, горничных. Спикеры расскажут о нормах гостеприимства и обслуживания, научат правильному поведению в конфликтных ситуациях, объяснят стандарты комплектации и технологии уборки гостевых номеров. Образовательный модуль состоит не только из лекций, но и практических занятий.По итогам обучения слушателям предстоит пройти тестирование и сдать экзамены. Подтверждением прохождения курсов будет служить соответствующий документ.Курсы повышения квалификации для работников гостиничного бизнеса – одно из образовательных направлений НГИИ, реализуемых при поддержке Агентства развития Норильска. Первый совместный проект АРН и вуза – разработка стратегии развития НГИИ, завершившаяся в этом году. Второй - содействие в повышении квалификации сотрудников института. В этом году обучение прошли 60 преподавателей НГИИ. Средства на эти цели - 5 млн рублей - привлечены Агентством развития Норильска.Фото с сайта cdn.ostrovok.ru