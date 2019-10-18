Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41184

18 октября 2019, 12:06



Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом.

«В эти периоды возможны кратковременные перерывы (не более 15 мин.) в предоставлении каналов связи. Время проведения работ выбрано с учётом наименьшей загрузки канала. Работы проводятся для повышения качества предоставляемых услуг. Приносим извинения за предоставленные неудобства», - говорится в заявлении ООО «Единство».

Просмотров:71 Об этом сообщил оператор связи «Единство» на своей странице в Facebook. Проблемы с выходом в глобальную сеть у норильчан могут возникнуть с полночи до шести часов утра 19, 20 и 21 октября.«В эти периоды возможны кратковременные перерывы (не более 15 мин.) в предоставлении каналов связи. Время проведения работ выбрано с учётом наименьшей загрузки канала. Работы проводятся для повышения качества предоставляемых услуг. Приносим извинения за предоставленные неудобства», - говорится в заявлении ООО «Единство».