Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41185

18 октября 2019, 13:08



Защищать природу с яслей. «Заповедники Таймыра» внедряют систему экологического воспитания в детских садах.

Дополнительно профильные специалисты-экологи готовы помочь в создании заповедных уголков в детских садах и школах. Там может быть информация о флоре и фауне Таймыра, заповедных территориях, фотографии объектов, зверей и птиц, буклеты, альбомы. Также сотрудники готовы рассказать детям на понятном языке, что такое заповедник, кто и как там работает. А при проведении экопраздников и акций победителей и участников будут награждать заповедными сувенирами. Желающие внедрить у себя в саду систему заповедных занятий могут заключить договор с Объединенной дирекцией заповедников Таймыра. Для этого достаточно позвонить или написать на электронную почту. Контактная информация есть на сайте zapovedsever.ru/contacts

Просмотров:185 Отдел экологического просвещения «Заповедников Таймыра» вводит новую форму системного экологического воспитания детсадовцев. План занятий предусматривает презентации, лекции, игры, праздничные мероприятия, акции и конкурсы. Он рассчитан на учебный год - с сентября по май - и может быть реализован в любом детском саду по желанию его руководства, сообщает пресс-служба Объединённой дирекции заповедников. Названия у проекта пока нет, и Дирекция заповедников готова рассмотреть предложения по присвоению имени этим познавательным экологическим урокам.Дополнительно профильные специалисты-экологи готовы помочь в создании заповедных уголков в детских садах и школах. Там может быть информация о флоре и фауне Таймыра, заповедных территориях, фотографии объектов, зверей и птиц, буклеты, альбомы. Также сотрудники готовы рассказать детям на понятном языке, что такое заповедник, кто и как там работает. А при проведении экопраздников и акций победителей и участников будут награждать заповедными сувенирами.Желающие внедрить у себя в саду систему заповедных занятий могут заключить договор с Объединенной дирекцией заповедников Таймыра. Для этого достаточно позвонить или написать на электронную почту. Контактная информация есть на сайте zapovedsever.ru/contacts