Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41186

18 октября 2019, 13:48



Школа предпринимательства открывается в Норильске.

Агентство развития Норильска организует пятидневный образовательный тренинг по программе обучения «Корпорации МСП» для действующих предпринимателей. Программа «Школы предпринимательства» нацелена на развитие бизнеса, совершенствование управления предприятием и улучшение финансовых и производственных показателей бизнеса. «Школа» поможет проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия, научит различным инструментам ведения бизнеса. Преподаватель «Школы» - аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программ АРН Виктория Атлыгина. Экспертами на курсах выступят: Елена Долженко – кандидат технических наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и организации производства Норильского государственного индустриального института; Роман Кулян – специалист по инвестициям Агентства развития Норильска, кандидат экономических наук, доцент; Кирилл Цай – предприниматель, специалист в области производства медиаконтента и интернет-маркетинга, среди крупных клиентов – Hyundai и «Норникель», также может быть известен по проектам для X-fit «СЕВЕР», «Горизонт»; Андрей Симонов – главный специалист отдела экономики потребительского рынка управления потребительского рынка и услуг администрации города Норильска. Занятия пройдут на базе Агентства развития Норильска и Норильского государственного индустриального института. Для «зачисления» в «Школу предпринимательства» необходимо зарегистрироваться по ссылке:arnorilsk.timepad.ru/event/1093657/

Просмотров:188 Агентство развития Норильска организует пятидневный образовательный тренинг по программе обучения «Корпорации МСП» для действующих предпринимателей.Программа «Школы предпринимательства» нацелена на развитие бизнеса, совершенствование управления предприятием и улучшение финансовых и производственных показателей бизнеса. «Школа» поможет проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия, научит различным инструментам ведения бизнеса.Преподаватель «Школы» - аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программ АРН Виктория Атлыгина. Экспертами на курсах выступят: Елена Долженко – кандидат технических наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и организации производства Норильского государственного индустриального института; Роман Кулян – специалист по инвестициям Агентства развития Норильска, кандидат экономических наук, доцент; Кирилл Цай – предприниматель, специалист в области производства медиаконтента и интернет-маркетинга, среди крупных клиентов – Hyundai и «Норникель», также может быть известен по проектам для X-fit «СЕВЕР», «Горизонт»; Андрей Симонов – главный специалист отдела экономики потребительского рынка управления потребительского рынка и услуг администрации города Норильска.Занятия пройдут на базе Агентства развития Норильска и Норильского государственного индустриального института. Для «зачисления» в «Школу предпринимательства» необходимо зарегистрироваться по ссылке:arnorilsk.timepad.ru/event/1093657/