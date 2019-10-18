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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
22:18 В Норильском государственном индустриальном институте завершились слушания по программе развития учреждения до 2025 года.
21:58 Парк на набережной ручья Кайерканского открыт.
21:49 В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы.
17:15 «Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.
16:49 Состоялась встреча северных молодёжных парламентов.
16:40 Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.
16:25 Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы.
15:52 В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.
15:31 В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой».
15:09 Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.
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