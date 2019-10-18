Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41187

18 октября 2019, 13:59



В Норильске завершился "Краевой фестиваль адаптивного спорта".

В итоговом протоколе первое место среди детей заняла команда школы №6, вторыми стали воспитанники школы-интерната, третьими – центра «Виктория». Среди взрослых победу отпраздновали спортсмены Всероссийского общества инвалидов (Талнах), за ними расположились норильчане из ВОИ и дудинцы из Комплексного центра социального обслуживания населения. Напомним, что на прошлой неделе в Норильске стартовала 31-я городская спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят в девяти видах спорта, как в личном зачёте, так и в командном. В них принимают участие около трёхсот спортсменов из Норильска и Дудинки. Завершится спартакиада в конце ноября – начале декабря. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:199 В состязаниях, прошедших на стадионе «Заполярник», приняли участие семь команд: три детских и четыре взрослых - всего более 90 человек. Спортсмены выявляли сильнейших в подтягиваниях, отжиманиях, упражнениях на пресс и так далее. Кроме того, участникам фестиваля было предложено испытать себя в адаптивном варианте сдачи норм ГТО.В итоговом протоколе первое место среди детей заняла команда школы №6, вторыми стали воспитанники школы-интерната, третьими – центра «Виктория». Среди взрослых победу отпраздновали спортсмены Всероссийского общества инвалидов (Талнах), за ними расположились норильчане из ВОИ и дудинцы из Комплексного центра социального обслуживания населения.Напомним, что на прошлой неделе в Норильске стартовала 31-я городская спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят в девяти видах спорта, как в личном зачёте, так и в командном. В них принимают участие около трёхсот спортсменов из Норильска и Дудинки. Завершится спартакиада в конце ноября – начале декабря.Фото Владимира Макушкина