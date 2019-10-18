Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41188

18 октября 2019, 14:01



Рекорд пятилетки: в этом году на «Полярную сову» представлено 238 работ.

23 и 24 октября члены жюри фестиваля-конкурса определят победителей и обладателей специальных призов путём голосования. В жюри фестиваля-конкурса вошли и норильчане, и специалисты из других городов России: Андрей Житков (г. Москва) - российский сценарист, прозаик, член Московского союза писателей; Александр Калашников (г. Красноярск) - режиссёр Красноярской киностудии, звукорежиссёр, член Союза кинематографистов России; Евгений Селиванов (г. Новосибирск) - директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор ассоциации детских студий мультипликации, исполнительный директор фестиваля «Жар-Птица»; Олеся Корепанова (г. Москва) – сценарист и режиссёр фильмов. От Норильска в жюри включены: Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска; Гульнара Эльмурзаева - директор Молодёжного центра; Андрей Раздевилов - видеоинженер Дворца культуры «Норникеля». Обладатель приза зрительских симпатий традиционно будет определён детским жюри, которое формируется из ребят школы-интерната № 2. Для всех желающих с 21 октября в рамках «Полярной совы - 2019» пройдёт ряд мероприятий. С 9.00 до полуночи на сайте кинокомплекса «Родина» будет доступен просмотр работ участников и онлайн-голосование – акция «Отдай свой голос лучшим!», по итогам которой победившая работа получит приз. 21 и 22 октября в 16.00 в Молодёжном центре Норильска состоятся мастер-классы от педагогов киновидеоклубного объединения «Экран» для детей и взрослых по созданию пластилиновой и перекладной анимации. 24 октября в 15.30 в Норильском колледже искусств (ул. Комсомольская, д. 10) пройдёт творческая встреча с Андреем Житковым, который даст мастер-класс по основам драматургии. В этот же день в 16.00 В Молодёжном центре состоится творческая встреча с Евгением Селивановым, круглый стол для руководителей творческих коллективов. В публичной библиотеке 24 октября в 16.00 для всех желающих запланирована творческая встреча с Олесей Корепановой «Парадокс как приём драматургии игрового кино», а в 19.30 здесь же пройдёт открытый показ фильма к 100-летию Годенко и творческая встреча с Александром Калашниковым. Мастер-класс от педагогов киновидеоклубного объединения «Экран» для детей и взрослых по различным видам анимации состоится 25 октября с 17.00 до 19.00. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей пройдёт 25 октября в Весеннем кинозале «Родины» в 19.00. Вход на все мероприятия «Полярной совы - 2019» свободный. Учредителями фестиваля-конкурса являются управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска и МБУ «Кинокомплекс «Родина».

Просмотров:202 Завершился приём работ на всероссийский фестиваль аудиовизуальных искусств «Полярная сова - 2019». Участники заявлялись в нескольких номинациях: «Современная интерпретация литературной классики» – 9 работ; «Игровой фильм в жанрах: детектив, комедия, драма» – 29 работ; «Документальный фильм или познавательная передача для детей среднего школьного возраста» – 27 работ; «Социальный ролик, отражающий актуальные проблемы общества» – 14 работ; «Патриотическая тема» – 6 работ. Абсолютным лидером стала номинация «Анимационный фильм», в ней подано 153 работы.23 и 24 октября члены жюри фестиваля-конкурса определят победителей и обладателей специальных призов путём голосования.В жюри фестиваля-конкурса вошли и норильчане, и специалисты из других городов России: Андрей Житков (г. Москва) - российский сценарист, прозаик, член Московского союза писателей; Александр Калашников (г. Красноярск) - режиссёр Красноярской киностудии, звукорежиссёр, член Союза кинематографистов России; Евгений Селиванов (г. Новосибирск) - директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор ассоциации детских студий мультипликации, исполнительный директор фестиваля «Жар-Птица»; Олеся Корепанова (г. Москва) – сценарист и режиссёр фильмов.От Норильска в жюри включены: Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска; Гульнара Эльмурзаева - директор Молодёжного центра; Андрей Раздевилов - видеоинженер Дворца культуры «Норникеля».Обладатель приза зрительских симпатий традиционно будет определён детским жюри, которое формируется из ребят школы-интерната № 2.Для всех желающих с 21 октября в рамках «Полярной совы - 2019» пройдёт ряд мероприятий. С 9.00 до полуночи на сайте кинокомплекса «Родина» будет доступен просмотр работ участников и онлайн-голосование – акция «Отдай свой голос лучшим!», по итогам которой победившая работа получит приз. 21 и 22 октября в 16.00 в Молодёжном центре Норильска состоятся мастер-классы от педагогов киновидеоклубного объединения «Экран» для детей и взрослых по созданию пластилиновой и перекладной анимации. 24 октября в 15.30 в Норильском колледже искусств (ул. Комсомольская, д. 10) пройдёт творческая встреча с Андреем Житковым, который даст мастер-класс по основам драматургии. В этот же день в 16.00В Молодёжном центре состоится творческая встреча с Евгением Селивановым, круглый стол для руководителей творческих коллективов. В публичной библиотеке 24 октября в 16.00 для всех желающих запланирована творческая встреча с Олесей Корепановой «Парадокс как приём драматургии игрового кино», а в 19.30 здесь же пройдёт открытый показ фильма к 100-летию Годенко и творческая встреча с Александром Калашниковым. Мастер-класс от педагогов киновидеоклубного объединения «Экран» для детей и взрослых по различным видам анимации состоится 25 октября с 17.00 до 19.00.Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей пройдёт 25 октября в Весеннем кинозале «Родины» в 19.00.Вход на все мероприятия «Полярной совы - 2019» свободный.Учредителями фестиваля-конкурса являются управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска и МБУ «Кинокомплекс «Родина».