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18 октября 2019, 14:24

Норильские автоинспекторы призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей.


В рамках декады дорожной безопасности детей сотрудники ГИБДД проводят традиционные встречи с родителями воспитанников дошкольных учреждений. Очередное собрание прошло в детском саду № 95 «Снежинка».
Старший инспектор по пропаганде норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров показал собравшимся видеосюжеты с мест ДТП. На конкретных примерах обсуждались типичные причины происшествий, возможные дорожные ловушки, которые могут подстерегать ребёнка. Также полицейский напомнил об изменениях в ПДД, касающихся перевозки детей в автомобилях. Настоятельно порекомендовал использовать световозвращающие элементы в верхней одежде, как детской, так и взрослой.
Полицейские призывают взрослых подавать правильный пример детям и никогда не нарушать Правила дорожного движения.

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    Список новостей

 18 октября 2019 
22:18   В Норильском государственном индустриальном институте завершились слушания по программе развития учреждения до 2025 года. 21:58   Парк на набережной ручья Кайерканского открыт.
21:49   В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы. 17:15   «Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.
16:49   Состоялась встреча северных молодёжных парламентов. 16:40   Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.
16:25   Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы. 15:52   В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.
15:31   В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой». 15:09   Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.
15:07   Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр. 14:58   В преддверии юбилея Победы дополнительную материальную поддержку получат более 140 тысяч жителей края.
14:35   В России запустят 25 различных электронных госуслуг. 14:24   Норильские автоинспекторы призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей.
14:01   Рекорд пятилетки: в этом году на «Полярную сову» представлено 238 работ. 13:59   В Норильске завершился "Краевой фестиваль адаптивного спорта".
13:48   Школа предпринимательства открывается в Норильске. 13:08   Защищать природу с яслей. «Заповедники Таймыра» внедряют систему экологического воспитания в детских садах.
12:06   Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом. 11:55   Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50   Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска. 10:18   Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

 17 октября 2019 
18:58   Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения. 17:52   «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11   Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа. 16:28   Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26   Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском». 15:54   В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
15:52   Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца. 15:30   В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.
14:55   Начальник норильской полиции оценил состояние вверенного подразделению автотранспорта. 14:55   27 октября завершится регистрация на конкурс «Лидеры России».
14:32   В Дудинке проходит IV Таймырская музейная интернет–конференция. 13:38   Норильск получит новые мусорные контейнеры.
13:32   Норильчанин Алексей Домогашев, по мнению народа, лучший участковый в крае. 13:32   Норильчане могут выбрать, как будет благоустроена территория Михайличенко, 6.
13:31   Минстрой изменит нормы для защиты детей от падений из окон. 13:04   Урок добра прошёл в кинокомплексе «Родина» во Всемирный день борьбы с раком.
12:45   Какой должна стать база отдыха «Оль-Гуль»? В АРН ждут предложений от горожан. 12:10   С 2020 года в Красноярском крае вводится региональная доплата к пенсии.
11:44   До 15 ноября у норильчан есть время заявить о желании благоустроить свой двор.

 16 октября 2019 
19:09   Органная музыка впервые зазвучит на норильской сцене. Обладателем уникального инструмента стал колледж искусств. 18:30   Измерить давление, выпить лечебный чай и узнать о деятельности КЦСОН можно в день открытых дверей.
18:29   Освещения на части трассы Норильск-Талнах не будет до 24 октября. 18:07   Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами.
17:58   «Повышение взносов за капремонт - вопрос решённый» - министр ЖКХ края развеял все сомнения. 17:06   Продолжается приём заявок на конкурс «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры».
17:06   Боксёр Рой Джонс - младший ищет в Норильске талантливых спортсменов. 16:45   21-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.
16:44   В Норильск вновь привлечены средства Фонда президентских грантов.




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