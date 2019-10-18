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18 октября 2019, 14:24



Норильские автоинспекторы призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей.

Старший инспектор по пропаганде норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров показал собравшимся видеосюжеты с мест ДТП. На конкретных примерах обсуждались типичные причины происшествий, возможные дорожные ловушки, которые могут подстерегать ребёнка. Также полицейский напомнил об изменениях в ПДД, касающихся перевозки детей в автомобилях. Настоятельно порекомендовал использовать световозвращающие элементы в верхней одежде, как детской, так и взрослой. Полицейские призывают взрослых подавать правильный пример детям и никогда не нарушать Правила дорожного движения.

Просмотров:181 В рамках декады дорожной безопасности детей сотрудники ГИБДД проводят традиционные встречи с родителями воспитанников дошкольных учреждений. Очередное собрание прошло в детском саду № 95 «Снежинка».Старший инспектор по пропаганде норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров показал собравшимся видеосюжеты с мест ДТП. На конкретных примерах обсуждались типичные причины происшествий, возможные дорожные ловушки, которые могут подстерегать ребёнка. Также полицейский напомнил об изменениях в ПДД, касающихся перевозки детей в автомобилях. Настоятельно порекомендовал использовать световозвращающие элементы в верхней одежде, как детской, так и взрослой.Полицейские призывают взрослых подавать правильный пример детям и никогда не нарушать Правила дорожного движения.