Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41190

18 октября 2019, 14:35



В России запустят 25 различных электронных госуслуг.

Ещё родителям будет доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него. Далее функционал будет дополняться. Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг, пишет «Наш Красноярский край». Он сводит к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения государственных органов. Сервис построен на анализе конкретной жизненной ситуации человека.

Просмотров:236 Правительство РФ одобрило концепцию суперсервиса, который поможет людям при рождении малыша быстро и удобно оформить все необходимые документы. Он начнёт работать в середине 2020 года. Через суперсервис можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, сертификат на материнский капитал. Время всех процедур сократится до 15 минут.Ещё родителям будет доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него. Далее функционал будет дополняться.Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг, пишет «Наш Красноярский край». Он сводит к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения государственных органов. Сервис построен на анализе конкретной жизненной ситуации человека.