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18 октября 2019, 14:58



В преддверии юбилея Победы дополнительную материальную поддержку получат более 140 тысяч жителей края.

Об этом сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова. «Праздничные выплаты в повышенном размере получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны – по 50 тыс. рублей; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – по 10 тыс. рублей; вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла – по 5 тыс. рублей; дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в детском возрасте, – по 3 тыс. рублей», – сообщила Ирина Пастухова. Помимо этого, в 2020 году инвалидам и участникам Великой Отечественной войны увеличится размер адресной материальной помощи на ремонт жилья, на компенсации расходов на зубопротезирование и расходов на проезд по территории России в период празднования 75-й годовщины Победы. «В 2020 году возрастёт объем краевых субсидий общественным организациям ветеранов для осуществления их деятельности в городах и районах края и проведение ими социально значимых мероприятий», – добавила министр социальной политики.

Просмотров:198 Об этом сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.«Праздничные выплаты в повышенном размере получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны – по 50 тыс. рублей; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – по 10 тыс. рублей; вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла – по 5 тыс. рублей; дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в детском возрасте, – по 3 тыс. рублей», – сообщила Ирина Пастухова.Помимо этого, в 2020 году инвалидам и участникам Великой Отечественной войны увеличится размер адресной материальной помощи на ремонт жилья, на компенсации расходов на зубопротезирование и расходов на проезд по территории России в период празднования 75-й годовщины Победы.«В 2020 году возрастёт объем краевых субсидий общественным организациям ветеранов для осуществления их деятельности в городах и районах края и проведение ими социально значимых мероприятий», – добавила министр социальной политики.