Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41192

18 октября 2019, 15:07



Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр.

В Красноярском крае находится более двух тысяч объектов культурного наследия. В Красноярске это коммунальный мост, здание Красноярского краеведческого музея, здание речного вокзала, большинство зданий проспекта Мира и многие другие. В Норильске к таким объектам относятся Первый дом Норильска, комплекс застройки улиц Севастопольской, Ленинского проспекта и прилегающих к ним площадей, памятник Ленину, памятный знак на месте открытия Талнахского месторождения – всего девять объектов, один из которых включает в себя ряд жилых домов в исторической части города. Государственная охрана объектов культурного наследия – памятников истории и культуры – одна из задач органов государственной власти. Действующее законодательство запрещает в границах территорий объектов культурного наследия проводить любые работы, за исключением работ по их сохранению. Управление Росреестра напоминает, что собственник, приобретая такой объект недвижимости, принимает на себя обязательство по его охране. Наличие в ЕГРН актуальных сведений об объектах культурного наследия не позволит вовлечь их в незаконный гражданский оборот. Узнать, относится ли дом или земельный участок к категории объектов культурного наследия, можно, заказав выписку из ЕГРН.

Просмотров:202 Все сведения об объектах культурного наследия, их территориях, а также границах зон охраны и защитных зон таких объектов теперь будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в порядке, установленном 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Сведения для включения в ЕГРН предоставляются в управление Росреестра службой по государственной охране объектов культурного наследия края.В Красноярском крае находится более двух тысяч объектов культурного наследия. В Красноярске это коммунальный мост, здание Красноярского краеведческого музея, здание речного вокзала, большинство зданий проспекта Мира и многие другие. В Норильске к таким объектам относятся Первый дом Норильска, комплекс застройки улиц Севастопольской, Ленинского проспекта и прилегающих к ним площадей, памятник Ленину, памятный знак на месте открытия Талнахского месторождения – всего девять объектов, один из которых включает в себя ряд жилых домов в исторической части города.Государственная охрана объектов культурного наследия – памятников истории и культуры – одна из задач органов государственной власти. Действующее законодательство запрещает в границах территорий объектов культурного наследия проводить любые работы, за исключением работ по их сохранению. Управление Росреестра напоминает, что собственник, приобретая такой объект недвижимости, принимает на себя обязательство по его охране.Наличие в ЕГРН актуальных сведений об объектах культурного наследия не позволит вовлечь их в незаконный гражданский оборот.Узнать, относится ли дом или земельный участок к категории объектов культурного наследия, можно, заказав выписку из ЕГРН.