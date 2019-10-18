Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41192
18 октября 2019, 15:07

Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр.


Все сведения об объектах культурного наследия, их территориях, а также границах зон охраны и защитных зон таких объектов теперь будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в порядке, установленном 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Сведения для включения в ЕГРН предоставляются в управление Росреестра службой по государственной охране объектов культурного наследия края.
В Красноярском крае находится более двух тысяч объектов культурного наследия. В Красноярске это коммунальный мост, здание Красноярского краеведческого музея, здание речного вокзала, большинство зданий проспекта Мира и многие другие. В Норильске к таким объектам относятся Первый дом Норильска, комплекс застройки улиц Севастопольской, Ленинского проспекта и прилегающих к ним площадей, памятник Ленину, памятный знак на месте открытия Талнахского месторождения – всего девять объектов, один из которых включает в себя ряд жилых домов в исторической части города.
Государственная охрана объектов культурного наследия – памятников истории и культуры – одна из задач органов государственной власти. Действующее законодательство запрещает в границах территорий объектов культурного наследия проводить любые работы, за исключением работ по их сохранению. Управление Росреестра напоминает, что собственник, приобретая такой объект недвижимости, принимает на себя обязательство по его охране.
Наличие в ЕГРН актуальных сведений об объектах культурного наследия не позволит вовлечь их в незаконный гражданский оборот.
Узнать, относится ли дом или земельный участок к категории объектов культурного наследия, можно, заказав выписку из ЕГРН.

Просмотров:202
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 18 октября 2019 
22:18   В Норильском государственном индустриальном институте завершились слушания по программе развития учреждения до 2025 года. 21:58   Парк на набережной ручья Кайерканского открыт.
21:49   В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы. 17:15   «Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.
16:49   Состоялась встреча северных молодёжных парламентов. 16:40   Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.
16:25   Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы. 15:52   В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.
15:31   В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой». 15:09   Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.
15:07   Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр. 14:58   В преддверии юбилея Победы дополнительную материальную поддержку получат более 140 тысяч жителей края.
14:35   В России запустят 25 различных электронных госуслуг. 14:24   Норильские автоинспекторы призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей.
14:01   Рекорд пятилетки: в этом году на «Полярную сову» представлено 238 работ. 13:59   В Норильске завершился "Краевой фестиваль адаптивного спорта".
13:48   Школа предпринимательства открывается в Норильске. 13:08   Защищать природу с яслей. «Заповедники Таймыра» внедряют систему экологического воспитания в детских садах.
12:06   Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом. 11:55   Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50   Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска. 10:18   Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

 17 октября 2019 
18:58   Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения. 17:52   «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11   Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа. 16:28   Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26   Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском». 15:54   В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
15:52   Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца. 15:30   В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.
14:55   Начальник норильской полиции оценил состояние вверенного подразделению автотранспорта. 14:55   27 октября завершится регистрация на конкурс «Лидеры России».
14:32   В Дудинке проходит IV Таймырская музейная интернет–конференция. 13:38   Норильск получит новые мусорные контейнеры.
13:32   Норильчанин Алексей Домогашев, по мнению народа, лучший участковый в крае. 13:32   Норильчане могут выбрать, как будет благоустроена территория Михайличенко, 6.
13:31   Минстрой изменит нормы для защиты детей от падений из окон. 13:04   Урок добра прошёл в кинокомплексе «Родина» во Всемирный день борьбы с раком.
12:45   Какой должна стать база отдыха «Оль-Гуль»? В АРН ждут предложений от горожан. 12:10   С 2020 года в Красноярском крае вводится региональная доплата к пенсии.
11:44   До 15 ноября у норильчан есть время заявить о желании благоустроить свой двор.

 16 октября 2019 
19:09   Органная музыка впервые зазвучит на норильской сцене. Обладателем уникального инструмента стал колледж искусств. 18:30   Измерить давление, выпить лечебный чай и узнать о деятельности КЦСОН можно в день открытых дверей.
18:29   Освещения на части трассы Норильск-Талнах не будет до 24 октября. 18:07   Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами.
17:58   «Повышение взносов за капремонт - вопрос решённый» - министр ЖКХ края развеял все сомнения. 17:06   Продолжается приём заявок на конкурс «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры».
17:06   Боксёр Рой Джонс - младший ищет в Норильске талантливых спортсменов. 16:45   21-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.
16:44   В Норильск вновь привлечены средства Фонда президентских грантов.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх