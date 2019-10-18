Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41193

18 октября 2019, 15:09



Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.

Проект ежегодно завершается защитой дипломных работ - виртуальных экскурсий, тему которой каждый участник проекта может выбрать для себя сам. Как правило, из 100-150 участников проекта около 20 человек чувствуют в себе силы сделать такую работу, совершить своё маленькое открытие. На защиту дипломов выпускников школы краеведа всегда собирается много народа, потому что люди рассказывают о том, что они сами выяснили, исследовали и что им было самим очень интересно. Как рассказал руководитель проекта Станислав Стрючков, в этом году проект «Школа краеведа» в третий раз получил поддержку от Фонда президентских грантов: - Честно говоря, наша удача нас сильно удивила, потому что фонд - очень серьёзная всероссийская организация, которая редко поддерживает один и тот же проект даже два раза подряд. В рамках отбора лучших предложений 340 экспертов по всей стране ставят свои оценки. В этом году мы набрали таким образом 77 баллов, это второй результат по Красноярскому краю. Также в этом году мы заявились на получение поддержки в рамках программой «Норникеля» «Мир новых возможностей». Если мы получим и этот грант, то школа краеведа будет разделена на два курса: для взрослых исследователей и для молодёжи - школьников и студентов. Всё это - перспектива следующего сезона. Так что школа закончена... Да здравствует школа! Фото Клуба исследователей Таймыра

Просмотров:202 Школа краеведа создана Клубом исследователей Таймыра. Проект, благодаря грантам, беспрерывно существует с 2016 года. Дважды он был поддержан грантовой программой «Норникеля» «Мир новых возможностей», дважды - Фондом президентских грантов. Основная цель проекта - создать механизм трансляции знаний о локальной истории на максимально широкую аудиторию.Проект ежегодно завершается защитой дипломных работ - виртуальных экскурсий, тему которой каждый участник проекта может выбрать для себя сам. Как правило, из 100-150 участников проекта около 20 человек чувствуют в себе силы сделать такую работу, совершить своё маленькое открытие. На защиту дипломов выпускников школы краеведа всегда собирается много народа, потому что люди рассказывают о том, что они сами выяснили, исследовали и что им было самим очень интересно.Как рассказал руководитель проекта Станислав Стрючков, в этом году проект «Школа краеведа» в третий раз получил поддержку от Фонда президентских грантов:- Честно говоря, наша удача нас сильно удивила, потому что фонд - очень серьёзная всероссийская организация, которая редко поддерживает один и тот же проект даже два раза подряд. В рамках отбора лучших предложений 340 экспертов по всей стране ставят свои оценки. В этом году мы набрали таким образом 77 баллов, это второй результат по Красноярскому краю. Также в этом году мы заявились на получение поддержки в рамках программой «Норникеля» «Мир новых возможностей». Если мы получим и этот грант, то школа краеведа будет разделена на два курса: для взрослых исследователей и для молодёжи - школьников и студентов. Всё это - перспектива следующего сезона. Так что школа закончена... Да здравствует школа!Фото Клуба исследователей Таймыра