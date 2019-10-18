Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41194

18 октября 2019, 15:31



В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой».

Заполярную часть своей творческой биографии Александр начинает с репетиций премьерного спектакля по произведениям Василия Шукшина «Брат мой» в постановке режиссёра Тимура Файрузова. К слову, это будет первая премьера сезона. В год 90-летия Василия Шукшина Заполярный драматический готовится к премьере: спектакль «Брат мой» Тимур Файрузов поставит в сотрудничестве со сценографом Фемистоклом Атмадзасом, художником по костюмам Ольгой Атмадзас, художником по свету Александром Рязанцевым, хореографом Оксаной Малышевой. Премьера состоится на основной сцене 23 ноября. Сюжет организован ситуацией непростой встречи братьев Громовых после смерти отца: старший Иван давно покинул родную деревню, работает прорабом на одной из городских строек, а младший Семён прикипел душой к родной земле, шоферит и к тому же влюблён в местную красавицу, правда, безответно... В развитие событий и встраиваются другие герои... Фото со страницы Самый Северный

Просмотров:430 Актёр окончил Самарскую государственную областную академию, работал в Самарском академическом театре драмы им. Горького, а также в театре «Самарская площадь».Заполярную часть своей творческой биографии Александр начинает с репетиций премьерного спектакля по произведениям Василия Шукшина «Брат мой» в постановке режиссёра Тимура Файрузова.К слову, это будет первая премьера сезона. В год 90-летия Василия Шукшина Заполярный драматический готовится к премьере: спектакль «Брат мой» Тимур Файрузов поставит в сотрудничестве со сценографом Фемистоклом Атмадзасом, художником по костюмам Ольгой Атмадзас, художником по свету Александром Рязанцевым, хореографом Оксаной Малышевой. Премьера состоится на основной сцене 23 ноября.Сюжет организован ситуацией непростой встречи братьев Громовых после смерти отца: старший Иван давно покинул родную деревню, работает прорабом на одной из городских строек, а младший Семён прикипел душой к родной земле, шоферит и к тому же влюблён в местную красавицу, правда, безответно... В развитие событий и встраиваются другие герои...Фото со страницы Самый Северный