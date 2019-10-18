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18 октября 2019, 15:52



В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.

По наблюдениям врачей, октябрь всегда весьма насыщенный месяц – на начало осени приходится наибольшее количество родов. Только в сентябре в Норильске родились 186 малышей. В этот же период родился настоящий богатырь весом 4960 граммов, причём мама справилась самостоятельно. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:193 По данным статистики, за год родилось 33 двойни, троен пока не было. Годовой счёт между мальчиками и девочками 1110:1104. Рожают в нашем центре мамочки из Норильска, Снежногорска, Дудинки и далёких таймырских посёлков. Все услуги и процедуры бесплатны, в том числе и для женщин из бывших союзных республик.По наблюдениям врачей, октябрь всегда весьма насыщенный месяц – на начало осени приходится наибольшее количество родов. Только в сентябре в Норильске родились 186 малышей. В этот же период родился настоящий богатырь весом 4960 граммов, причём мама справилась самостоятельно.Фото Дениса Кожевникова