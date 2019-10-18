Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41196

18 октября 2019, 16:25



Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы.

44-летнему мужчине позвонил неизвестный человек и пообещал выплатить компенсацию за ранее приобретенные биологически активные добавки. Злоумышленник убедил мужчину, что для получения денег необходимо оплатить налоговую пошлину и страховой взнос. Потерпевший перевёл мошеннику более 340 тысяч рублей. Сейчас полицейские выясняют, кто причастен к совершению данного преступления.

Просмотров:241 44-летнему мужчине позвонил неизвестный человек и пообещал выплатить компенсацию за ранее приобретенные биологически активные добавки. Злоумышленник убедил мужчину, что для получения денег необходимо оплатить налоговую пошлину и страховой взнос. Потерпевший перевёл мошеннику более 340 тысяч рублей.Сейчас полицейские выясняют, кто причастен к совершению данного преступления.