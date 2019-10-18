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18 октября 2019, 16:40



Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.

Заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Мурад Вагабов проверил внешний вид сотрудников, соответствие обмундирования установленным правилам ношения форменной одежды, наличие и соответствие жетонов, служебных удостоверений, нагрудных знаков. Строевой смотр показал, что личный состав ОМВД готов нести службу в холодное время года.

Просмотров:178 В Отделе МВД России по г. Норильску состоялся строевой смотр в связи с переходом на зимнюю форму одежды.Заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Мурад Вагабов проверил внешний вид сотрудников, соответствие обмундирования установленным правилам ношения форменной одежды, наличие и соответствие жетонов, служебных удостоверений, нагрудных знаков.Строевой смотр показал, что личный состав ОМВД готов нести службу в холодное время года.