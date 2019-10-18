Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41198

18 октября 2019, 16:49



Состоялась встреча северных молодёжных парламентов.

В ходе заседания председатель красноярского Молодёжного парламента Кристина Пастухова рассказала о деятельности V созыва. Также были заслушаны доклады об информационном и грантовом сопровождении работы северных молодёжных парламентов, о результатах деятельности комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Молодёжного парламента Красноярского края. Заместитель председателя Дмитрий Федосеев обозначил перспективы развития молодёжного парламентаризма на северных территориях.

Просмотров:215 Общее заседание Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края и Молодёжного парламента при Норильском городском Совете депутатов провели 17 октября. Общее заседание прошло в присутствии председателя комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета, куратор норильского Молодёжного парламента Дмитрий Карасёв.В ходе заседания председатель красноярского Молодёжного парламента Кристина Пастухова рассказала о деятельности V созыва. Также были заслушаны доклады об информационном и грантовом сопровождении работы северных молодёжных парламентов, о результатах деятельности комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Молодёжного парламента Красноярского края. Заместитель председателя Дмитрий Федосеев обозначил перспективы развития молодёжного парламентаризма на северных территориях.