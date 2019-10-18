Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41199

18 октября 2019, 17:15



«Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.

По словам руководителя цифровой лаборатории Алексея Манихина, презентация вызвала большой интерес у крупного бизнеса. Среди участников встречи были замечены такие компании, как «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), ЕВРАЗ, Объединенная металлургическая компания (ОМК), «Роснефть», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Газпром нефть», «Росэнергоатом», «Металлоинвест», «АЛРОСА», «ТВЭЛ» и т. д. Как сообщается на сайте «Норникеля», демонстрация экзоскелетов проходила на тестовом полигоне, разработанном ЮЗГУ. Представители предприятий «Норильскникельремонт» (входит в группу компаний «Норникель» в Заполярном филиале) и «Северсталь» (компания тестировала аппарат на предприятии «Воркутауголь» в сентябре текущего года) поделились опытом применения экзоскелетов на практике. Представитель «Норильскникельремонта» Виктор Диконенко рассказал о преимуществах работы в экзоскелете при погрузке-разгрузке и монтаже металлоконструкций и выполнении операций с тяжёлым ручным инструментом. Особенностью презентации стало экспресс-обучение и тестирование экзоскелетных комплексов на тестовом полигоне, в процессе которого компании смогли на практике оценить возможности устройства. По итогам встречи несколько её участников приняли решение направить в Курск занятых в операциях с тяжёлым грузом сотрудников для обучения эксплуатации экзоскелетных комплексов. Ведутся переговоры с некоторыми компаниями о передаче аппарата для тестирования на производственных площадках, в числе которых угольная компания «Распадская» (ЕВРАЗ), а также НЛМК, ОМК, «АЛРОСА», «Газпром нефть» и др. ЮЗГУ выступает не только партнёром «Норникеля». В ближайшей перспективе университет станет площадкой для открытия всероссийского центра подготовки специалистов по применению экзоскелетов. Промышленные экзоскелеты созданы для работы в тяжёлых условиях. Их применение позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда на производстве, повысить производственную эффективность. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями. Экзоскелет снимает нагрузку с поясничного отдела при подъёме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя при работе с рабочими инструментами массой до 15 кг. Текущая версия аппарата рассчитана на операторов ростом от 160 до 195 см. В данный момент в разработке находится 10 образцов. По итогам провёденных испытаний были усовершенствованы крепления стопы, модуля подъёма груза и гравитационного компенсатора; также добавились элементы интеллектуализации аппарата. Цифровая лаборатория «Норникеля» создана в конце 2017 года. R&D-подразделение использует технологии «Индустрии 4.0» для оперативного решения нестандартных производственных задач. Среди пилотируемых технологий — искусственный интеллект (нейронные сети), промышленный интернет вещей, VR, беспилотные летательные аппараты (БПЛА, или дроны), применение экзоскелетов, роботы-маркшейдеры и т. д. Помимо внутреннего применения, «Норникель» планирует также коммерциализировать решения цифровой лаборатории. Фото с сайта компании "Норникель"

Просмотров:230 «Норникель» впервые провел презентацию экзоскелетного комплекса. Комплекс разработан R&D-подразделением «Цифровая лаборатория» в партнёрстве с Юго-Западным государственным университетом (ЮЗГУ).По словам руководителя цифровой лаборатории Алексея Манихина, презентация вызвала большой интерес у крупного бизнеса. Среди участников встречи были замечены такие компании, как «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), ЕВРАЗ, Объединенная металлургическая компания (ОМК), «Роснефть», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Газпром нефть», «Росэнергоатом», «Металлоинвест», «АЛРОСА», «ТВЭЛ» и т. д.Как сообщается на сайте «Норникеля», демонстрация экзоскелетов проходила на тестовом полигоне, разработанном ЮЗГУ. Представители предприятий «Норильскникельремонт» (входит в группу компаний «Норникель» в Заполярном филиале) и «Северсталь» (компания тестировала аппарат на предприятии «Воркутауголь» в сентябре текущего года) поделились опытом применения экзоскелетов на практике. Представитель «Норильскникельремонта» Виктор Диконенко рассказал о преимуществах работы в экзоскелете при погрузке-разгрузке и монтаже металлоконструкций и выполнении операций с тяжёлым ручным инструментом.Особенностью презентации стало экспресс-обучение и тестирование экзоскелетных комплексов на тестовом полигоне, в процессе которого компании смогли на практике оценить возможности устройства.По итогам встречи несколько её участников приняли решение направить в Курск занятых в операциях с тяжёлым грузом сотрудников для обучения эксплуатации экзоскелетных комплексов. Ведутся переговоры с некоторыми компаниями о передаче аппарата для тестирования на производственных площадках, в числе которых угольная компания «Распадская» (ЕВРАЗ), а также НЛМК, ОМК, «АЛРОСА», «Газпром нефть» и др.ЮЗГУ выступает не только партнёром «Норникеля». В ближайшей перспективе университет станет площадкой для открытия всероссийского центра подготовки специалистов по применению экзоскелетов.Промышленные экзоскелеты созданы для работы в тяжёлых условиях. Их применение позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда на производстве, повысить производственную эффективность. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями. Экзоскелет снимает нагрузку с поясничного отдела при подъёме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя при работе с рабочими инструментами массой до 15 кг. Текущая версия аппарата рассчитана на операторов ростом от 160 до 195 см. В данный момент в разработке находится 10 образцов. По итогам провёденных испытаний были усовершенствованы крепления стопы, модуля подъёма груза и гравитационного компенсатора; также добавились элементы интеллектуализации аппарата.Цифровая лаборатория «Норникеля» создана в конце 2017 года. R&D-подразделение использует технологии «Индустрии 4.0» для оперативного решения нестандартных производственных задач. Среди пилотируемых технологий — искусственный интеллект (нейронные сети), промышленный интернет вещей, VR, беспилотные летательные аппараты (БПЛА, или дроны), применение экзоскелетов, роботы-маркшейдеры и т. д. Помимо внутреннего применения, «Норникель» планирует также коммерциализировать решения цифровой лаборатории.Фото с сайта компании "Норникель"