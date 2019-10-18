Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41200

18 октября 2019, 21:49



В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы.

Гостей ждёт насыщенная и интересная программа выступления коллектива современного и эстрадного танца «Импульс», шоу-программа единственной в Норильске команды по паркуру Urban spiders, танцевальный джем от команды брейк-дансеров «Адреналин» и команды «Дождь», а также шоу-выступление эксклюзивной цирковой школы «Заполярный цирк» центра «Старт». Для детворы будет работать множество интерактивных площадок. Гвоздём и фишкой программы должен стать мастер-класс по паркуру для всех желающих от специального гостя из Красноярска Сергея Аверина, многократного призёра и победителя соревнований регионального и федерального уровня, номинанта всероссийской премии «Кардо» за развитие уличного спорта, организатора чемпионата Siberian Parkour Challenge. Фото thedude.ru

Просмотров:150 Официальное открытие школы по паркуру состоится в воскресенье, 20 октября, в 14 часов в СРК «Арена». Идея принадлежит сотрудникам центра развития личности «Старт», а школа открывается в рамках проекта «Экстремальный Север», который поддержал «Норникель» через благотворительную программу «Мир новых возможностей».Гостей ждёт насыщенная и интересная программа выступления коллектива современного и эстрадного танца «Импульс», шоу-программа единственной в Норильске команды по паркуру Urban spiders, танцевальный джем от команды брейк-дансеров «Адреналин» и команды «Дождь», а такжешоу-выступление эксклюзивной цирковой школы «Заполярный цирк» центра «Старт». Для детворы будет работать множество интерактивных площадок.Гвоздём и фишкой программы должен стать мастер-класс по паркуру для всех желающих от специального гостя из Красноярска Сергея Аверина, многократного призёра и победителя соревнований регионального и федерального уровня, номинанта всероссийской премии «Кардо» за развитие уличного спорта, организатора чемпионата Siberian Parkour Challenge.Фото thedude.ru