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18 октября 2019, 21:58



Парк на набережной ручья Кайерканского открыт.

Летом работы достигли небывалого масштаба. Рабочие компании «Стройдел» трудились буквально днём и ночью: строили лестницы, дорожки, постаменты, прокладывали электропроводку, монтировали опоры освещения. На территории более чем в восемь тысяч квадратных метров появились прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки – для малышей и детей до семи лет, скамейки, фонари. Достопримечательностью района стала новая скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан». Светодиодное сердце достаточно лёгкое и продуваемое, чтобы конструкция могла устоять под напором ветра. При включённой подсветке возникает ощущение, что буквы парят над землёй. При создании проекта рассчитывались ветровые нагрузки в этой части города, соответственно, игровые комплексы заказывали с учётом этих нагрузок. Ну а беседки, которые продержались на набережной три года, но уступили порывам ветра, сегодня обрели форму чумов – они более устойчивы, чем предыдущий вариант. На работу по благоустройству зоны отдыха было затрачено около 36 миллионов рублей. Окончательно проект благоустройства территории у ручья планируется завершить в следующем году. В торжественном открытии парка приняли участие представители городской администрации и депутаты. Они тепло поздравили кайерканцев с новой благоустроенной зоной отдыха. Несмотря на морозец, на площадке собралось немало горожан с детьми, которые с удовольствием осваивали новое оборудование. Фото Елены Белаловой

Просмотров:161 Благоустройство набережной ручья Кайерканского началось в 2010 году как многоэтапный проект. Вначале он развивался при поддержке губернатора Красноярского края, а также Норильского местного отделения «Единой России». В марте 2018 года эта территория была выбрана для благоустройства самими горожанами в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»: объект «Набережная ручья Кайерканского» набрал наибольшее число голосов.Летом работы достигли небывалого масштаба. Рабочие компании «Стройдел» трудились буквально днём и ночью: строили лестницы, дорожки, постаменты, прокладывали электропроводку, монтировали опоры освещения. На территории более чем в восемь тысяч квадратных метров появились прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки – для малышей и детей до семи лет, скамейки, фонари. Достопримечательностью района стала новая скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан». Светодиодное сердце достаточно лёгкое и продуваемое, чтобы конструкция могла устоять под напором ветра. При включённой подсветке возникает ощущение, что буквы парят над землёй.При создании проекта рассчитывались ветровые нагрузки в этой части города, соответственно, игровые комплексы заказывали с учётом этих нагрузок. Ну а беседки, которые продержались на набережной три года, но уступили порывам ветра, сегодня обрели форму чумов – они более устойчивы, чем предыдущий вариант.На работу по благоустройству зоны отдыха было затрачено около 36 миллионов рублей. Окончательно проект благоустройства территории у ручья планируется завершить в следующем году.В торжественном открытии парка приняли участие представители городской администрации и депутаты. Они тепло поздравили кайерканцев с новой благоустроенной зоной отдыха. Несмотря на морозец, на площадке собралось немало горожан с детьми, которые с удовольствием осваивали новое оборудование.Фото Елены Белаловой