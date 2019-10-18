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18 октября 2019, 22:18



В Норильском государственном индустриальном институте завершились слушания по программе развития учреждения до 2025 года.

По единодушному мнению, программа развития института смогла не только развеять сложившиеся стереотипы в области образования и применения полученных в Норильске знаний, но и превзошла самые оптимистические прогнозы в этой области. Программа, действуя в содружестве с органами государственной власти, бизнесом и некоммерческими организациями, создаёт целый ряд новых перспективных направлений развития. Со стороны администрации Норильска заместитель главы города Наталья Коростелева предложила считать программу развития НГИИ не только состоявшейся, но и базовой для дальнейшей работы в этой области. Фото Ирины Яринской

Просмотров:185 Обсуждение программы проводились в режиме видео-конференции со Старшим вице-президентом компании «Норникель», руководителем Блока кадровой, социальной политики и связям с общественностью Людмилой Зельковой. Члены рабочей группы, почти два года работавшие над разработкой программы, заслушали основные позиции и направления применения нового проекта, выслушали мнения его участников и партнеров, включая представителей студенческого сообщества.По единодушному мнению, программа развития института смогла не только развеять сложившиеся стереотипы в области образования и применения полученных в Норильске знаний, но и превзошла самые оптимистические прогнозы в этой области. Программа, действуя в содружестве с органами государственной власти, бизнесом и некоммерческими организациями, создаёт целый ряд новых перспективных направлений развития. Со стороны администрации Норильска заместитель главы города Наталья Коростелева предложила считать программу развития НГИИ не только состоявшейся, но и базовой для дальнейшей работы в этой области.Фото Ирины Яринской