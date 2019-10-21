Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41203
21 октября 2019, 11:04

Подготовка к этническому фестивалю «Большой Аргиш» в самом разгаре.


В этом году праздник, посвящённый сохранению и продвижению культуры коренных и малочисленных народов Севера, вновь пройдёт на площадках двух городов – Дудинки и Норильска.
Главная идея фестиваля этого года - национальные сказки и легенды долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 16 ноября «Большой Аргиш» стартует в столице Таймыра. Краеведческий музей представит выставку «След простыл...», рассказывающую о дороге человека: в этот мир, к дому,к Создателю, к самому себе. Доминантой выставки станет олень – символ жизни для коренных народов Таймыра. Ещё одна праздничная площадка в Дудинке – Городской дом народного творчества. Здесь в честь 50-летия заслуженного коллектива народного танца «Хэйро» пройдёт фестиваль северного танца.Кинодосуговый центр «Арктика» приглашает на показ фильма «24 снега» о жизни в условиях непростого климата Крайнего Севера. Герой картины – коневод, большую часть года живёт в тундре, ухаживая за табуном. История из соседней Якутии наверняка будет понятна и жителям Таймыра.
Ждёт гостей и «Таймырская ойкумена». Хозяйки национальных чумов расскажут о быте коренных народов в тундре, помогут разобраться, что объединяет и чем отличаются таймырские этносы.
Праздничная программа развернётся и на центральной площади Дудинки, которое завершится видеопроекционным шоу.
В воскресенье, 17 ноября, «Большой Аргиш» придёт в Норильск. Традиционно главным атрибутом фестиваля станет выстроенное в центре города этностойбище. Пять чумов олицетворяют пять таймырских этносов. За чашкой чая гостеприимные хозяйки чумов расскажут истории из жизни в заснеженной тундре и национальные сказки. Рядом с чумами организуют катание на оленьих и собачьих упряжках.
Центральная библиотека готовит насыщенную программу для взрослых и детей. Здесь будет работать релакс-кинотеатр «Сказки на потолке», а театр теней покажет постановку «Легенда о полярной ночи». Для любителей изобразительного искусства пройдёт мастер-класс по созданию северных комиксов, актёр Норильского Заполярного театра драмы Сергей Даданов прочитает отрывки из национальных северных сказок.
Музей Норильска ждёт горожан на мастер-классы по игре на варгане. Инструменты останутся в подарок всем, кто попробует себя в роли исполнителя северной музыки. Колледж искусств представит программу «Согудай»: выставка северных сувениров, театрализованное представление театра мод «БАРАКСАН» и интерактивные площадки с традиционными играми коренных народов Таймыра.
В «Арт-холле» покажут фильм «24 снега», а в «Родине» режиссёр Алексей Вахрушев представит «Книгу моря». Одним из самых ярких событий последнего дня фестиваля станет концерт варганистки из Якутии Олены Подлужной. Он пройдёт в ККК «Арт-холл».
Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни и специальный «Аргиш-сет» в норильских ресторанах начнут создавать праздничное настроение на неделю до фестиваля.
Подробнее на сайтеargish-fest.ru и в Instagram(@argish-fest).
Организаторы фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», администраций Норильска и Таймыра.
Фото Алёны Ивановой

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    Список новостей

 21 октября 2019 
17:16   Авиакомпания NordStar внедрила новый сервис для пассажиров, регистрирующихся на рейс онлайн на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. 17:03   Руководитель «Заповедников Таймыра» выступил на международной конференции в Сочи.
17:00   Уникальное оборудование для испытаний стройматериалов в экстремальных условиях появилось в СФУ. 16:50   Для россиян отменили бумажные документы на поверку счётчиков.
16:34   Норильчан приглашают протестироваться на склонность к предпринимательской деятельности. 16:33   Музеи Норильска готовятся к Ночи искусств.
16:30   В Норильске появилась самая северная школа паркура. 16:22   В Норильске провели турнир по боулингу на призы главы города.
14:54   В субботу в школе № 14 состоялось посвящение десятиклассников в слушатели юридического класса. 14:53   Енисейское пароходство завершило перевозки нефтеналивных грузов в навигацию-2019.
14:35   В Молодёжном центре Кайеркана открылась детская спортивная площадка «Зожик». 14:34   В Москве разыграли третий корпоративный турнир «Норникеля» по хоккею. Победу в нём отпраздновали финны.
14:33   Сегодня в Красноярском крае объявлен траур по погибшим в Курагинском районе рабочим. 13:01   Горожане жалуются на грязную горячую воду. Особенно плохо дела обстоят в Талнахе, откуда поступает большая часть обращений.
12:48   На талнахской трассе «Мицубиси» не пропустил автобус. Пострадали все, кто находился в иномарке. 12:44   Вызов принят: утверждена стратегия развития Норильского государственного индустриального института до 2025 года.
11:54   150 киловатт онлайн. В УЖКХ прошёл обучающий семинар-совещание по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт». 11:23   26 октября в норильском театре пройдёт актёрский квартирник в пользу Лаврентия Сорокина.
11:18   Управление жилищного фонда напоминает о приёме граждан на Ленинском пр., 40. 11:04   Подготовка к этническому фестивалю «Большой Аргиш» в самом разгаре.

 18 октября 2019 
22:18   В Норильском государственном индустриальном институте завершились слушания по программе развития учреждения до 2025 года. 21:58   Парк на набережной ручья Кайерканский благоустроен.
21:49   В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы. 17:15   «Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.
16:49   Состоялась встреча северных молодёжных парламентов. 16:40   Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.
16:25   Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы. 15:52   В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.
15:31   В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой». 15:09   Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.
15:07   Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр. 14:58   В преддверии юбилея Победы дополнительную материальную поддержку получат более 140 тысяч жителей края.
14:35   В России запустят 25 различных электронных госуслуг. 14:24   Норильские автоинспекторы призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей.
14:01   Рекорд пятилетки: в этом году на «Полярную сову» представлено 238 работ. 13:59   В Норильске завершился "Краевой фестиваль адаптивного спорта".
13:48   Школа предпринимательства открывается в Норильске. 13:08   Защищать природу с яслей. «Заповедники Таймыра» внедряют систему экологического воспитания в детских садах.
12:06   Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом. 11:55   Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50   Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска. 10:18   Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

 17 октября 2019 
18:58   Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения. 17:52   «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11   Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа. 16:28   Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26   Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском». 15:54   В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
15:52   Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца. 15:30   В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.




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