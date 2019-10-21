Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41203

21 октября 2019, 11:04



Подготовка к этническому фестивалю «Большой Аргиш» в самом разгаре.

В этом году праздник, посвящённый сохранению и продвижению культуры коренных и малочисленных народов Севера, вновь пройдёт на площадках двух городов – Дудинки и Норильска. Главная идея фестиваля этого года - национальные сказки и легенды долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 16 ноября «Большой Аргиш» стартует в столице Таймыра. Краеведческий музей представит выставку «След простыл...», рассказывающую о дороге человека: в этот мир, к дому,к Создателю, к самому себе. Доминантой выставки станет олень – символ жизни для коренных народов Таймыра. Ещё одна праздничная площадка в Дудинке – Городской дом народного творчества. Здесь в честь 50-летия заслуженного коллектива народного танца «Хэйро» пройдёт фестиваль северного танца.Кинодосуговый центр «Арктика» приглашает на показ фильма «24 снега» о жизни в условиях непростого климата Крайнего Севера. Герой картины – коневод, большую часть года живёт в тундре, ухаживая за табуном. История из соседней Якутии наверняка будет понятна и жителям Таймыра. Ждёт гостей и «Таймырская ойкумена». Хозяйки национальных чумов расскажут о быте коренных народов в тундре, помогут разобраться, что объединяет и чем отличаются таймырские этносы. Праздничная программа развернётся и на центральной площади Дудинки, которое завершится видеопроекционным шоу. В воскресенье, 17 ноября, «Большой Аргиш» придёт в Норильск. Традиционно главным атрибутом фестиваля станет выстроенное в центре города этностойбище. Пять чумов олицетворяют пять таймырских этносов. За чашкой чая гостеприимные хозяйки чумов расскажут истории из жизни в заснеженной тундре и национальные сказки. Рядом с чумами организуют катание на оленьих и собачьих упряжках. Центральная библиотека готовит насыщенную программу для взрослых и детей. Здесь будет работать релакс-кинотеатр «Сказки на потолке», а театр теней покажет постановку «Легенда о полярной ночи». Для любителей изобразительного искусства пройдёт мастер-класс по созданию северных комиксов, актёр Норильского Заполярного театра драмы Сергей Даданов прочитает отрывки из национальных северных сказок. Музей Норильска ждёт горожан на мастер-классы по игре на варгане. Инструменты останутся в подарок всем, кто попробует себя в роли исполнителя северной музыки. Колледж искусств представит программу «Согудай»: выставка северных сувениров, театрализованное представление театра мод «БАРАКСАН» и интерактивные площадки с традиционными играми коренных народов Таймыра. В «Арт-холле» покажут фильм «24 снега», а в «Родине» режиссёр Алексей Вахрушев представит «Книгу моря». Одним из самых ярких событий последнего дня фестиваля станет концерт варганистки из Якутии Олены Подлужной. Он пройдёт в ККК «Арт-холл». Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни и специальный «Аргиш-сет» в норильских ресторанах начнут создавать праздничное настроение на неделю до фестиваля. Подробнее на сайтеargish-fest.ru и в Instagram(@argish-fest). Организаторы фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», администраций Норильска и Таймыра. Фото Алёны Ивановой

Просмотров:134 В этом году праздник, посвящённый сохранению и продвижению культуры коренных и малочисленных народов Севера, вновь пройдёт на площадках двух городов – Дудинки и Норильска.Главная идея фестиваля этого года - национальные сказки и легенды долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 16 ноября «Большой Аргиш» стартует в столице Таймыра. Краеведческий музей представит выставку «След простыл...», рассказывающую о дороге человека: в этот мир, к дому,к Создателю, к самому себе. Доминантой выставки станет олень – символ жизни для коренных народов Таймыра. Ещё одна праздничная площадка в Дудинке – Городской дом народного творчества. Здесь в честь 50-летия заслуженного коллектива народного танца «Хэйро» пройдёт фестиваль северного танца.Кинодосуговый центр «Арктика» приглашает на показ фильма «24 снега» о жизни в условиях непростого климата Крайнего Севера. Герой картины – коневод, большую часть года живёт в тундре, ухаживая за табуном. История из соседней Якутии наверняка будет понятна и жителям Таймыра.Ждёт гостей и «Таймырская ойкумена». Хозяйки национальных чумов расскажут о быте коренных народов в тундре, помогут разобраться, что объединяет и чем отличаются таймырские этносы.Праздничная программа развернётся и на центральной площади Дудинки, которое завершится видеопроекционным шоу.В воскресенье, 17 ноября, «Большой Аргиш» придёт в Норильск. Традиционно главным атрибутом фестиваля станет выстроенное в центре города этностойбище. Пять чумов олицетворяют пять таймырских этносов. За чашкой чая гостеприимные хозяйки чумов расскажут истории из жизни в заснеженной тундре и национальные сказки. Рядом с чумами организуют катание на оленьих и собачьих упряжках.Центральная библиотека готовит насыщенную программу для взрослых и детей. Здесь будет работать релакс-кинотеатр «Сказки на потолке», а театр теней покажет постановку «Легенда о полярной ночи». Для любителей изобразительного искусства пройдёт мастер-класс по созданию северных комиксов, актёр Норильского Заполярного театра драмы Сергей Даданов прочитает отрывки из национальных северных сказок.Музей Норильска ждёт горожан на мастер-классы по игре на варгане. Инструменты останутся в подарок всем, кто попробует себя в роли исполнителя северной музыки. Колледж искусств представит программу «Согудай»: выставка северных сувениров, театрализованное представление театра мод «БАРАКСАН» и интерактивные площадки с традиционными играми коренных народов Таймыра.В «Арт-холле» покажут фильм «24 снега», а в «Родине» режиссёр Алексей Вахрушев представит «Книгу моря». Одним из самых ярких событий последнего дня фестиваля станет концерт варганистки из Якутии Олены Подлужной. Он пройдёт в ККК «Арт-холл».Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни и специальный «Аргиш-сет» в норильских ресторанах начнут создавать праздничное настроение на неделю до фестиваля.Подробнее на сайтеargish-fest.ru и в Instagram(@argish-fest).Организаторы фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», администраций Норильска и Таймыра.Фото Алёны Ивановой