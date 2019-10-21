Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41204

21 октября 2019, 11:18



Управление жилищного фонда напоминает о приёме граждан на Ленинском пр., 40.

- заключения договоров социального найма жилого помещения; - предоставления жилого помещения по договору социального найма в порядке очерёдности; - признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма; - постановки на учёт граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Телефон для справок 43-70-30.

Просмотров:122 Сюда можно обращаться по вопросам:- заключения договоров социального найма жилого помещения;- предоставления жилого помещения по договору социального найма в порядке очерёдности;- признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма;- постановки на учёт граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.Телефон для справок 43-70-30.