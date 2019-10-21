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21 октября 2019, 11:23



26 октября в норильском театре пройдёт актёрский квартирник в пользу Лаврентия Сорокина.

Сорокин уехал из Норильска в 2006 году. С тех пор заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» работал в Новосибирске. Сейчас актёр, режиссёр и педагог Лаврентий Сорокин находится в Германии в клинике «Шарите», у него диагностирован рак верхней доли бронхов, нужна операция. Большая часть суммы собрана, но ещё не вся. Присоединяясь к инициативе коллег, норильский театр объявил о проведении актёрского квартирника в пользу Лаврентия Сорокина 26 октября в 21.00, билеты продаются отдельно от спектакля (1000 руб.) Информацию можно получить по телефону 22-68-69.

Просмотров:160 Лаврентий Сорокин приехал в Норильск в 1991 году, до этого были театральная студия в Кемерове (1979 г.), ГИТИС (мастерская Петра Фоменко, 1983 г.), Новосибирское театральное училище и, конечно, театры в Оренбурге и Новосибирске. Норильчанам он полюбился в ролях кардинала Вулси, («Королевские игры»), Жака-меланхолика («Сказка Арденнского леса»), Поэта («Комические игры по поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне»), Ивана Балакирева («Шут Балакирев»).Сорокин уехал из Норильска в 2006 году. С тех пор заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» работал в Новосибирске. Сейчас актёр, режиссёр и педагог Лаврентий Сорокин находится в Германии в клинике «Шарите», у него диагностирован рак верхней доли бронхов, нужна операция. Большая часть суммы собрана, но ещё не вся.Присоединяясь к инициативе коллег, норильский театр объявил о проведении актёрского квартирника в пользу Лаврентия Сорокина 26 октября в 21.00, билеты продаются отдельно от спектакля (1000 руб.) Информацию можно получить по телефону 22-68-69.