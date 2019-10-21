Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41206
21 октября 2019, 11:54

150 киловатт онлайн. В УЖКХ прошёл обучающий семинар-совещание по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт».


На встрече рассмотрели особенности предоставления этой услуги в электронном виде.
Речь идёт о собственниках жилья, чьи квартиры выведены из жилого фонда и предназначены для установки более мощного в сравнении с бытовыми приборами оборудования, в том числе для оказания бытовых услуг. Для этого требуется специальное технологическое подключение к электросетям большей мощности - до 150 кВт. Специальное обучение для квалифицированного оформления и пользования данной услугой предписывается Распоряжением правительства РФ № 147-р.
В течение 2019 года в адрес МУП «КОС» поступило 233 заявки на данное технологическое присоединение, из которых 114 - на временное подключение для сезонных ремонтных работ. За этот же период заключено 193 договора и выполнено 150 заявок на восстановление документов для него. Как показывает практика и рекомендации специалистов, выполнить такой вид подключения жителям Норильска проще через интернет.
Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор с использованием электронной подписи, является удобным способом исполнения заявки.
Личный кабинет создаётся по кнопке «Регистрация», на основной странице сайта mupkosnorilsk.ru путём внесения данных в интерактивные формы. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» производится регистрация Личного кабинета. Для подтверждения регистрации необходимо перейти по ссылке в письме, полученном на адрес электронной почты, указанный при регистрации. В дальнейшем для входа в Личный кабинет необходимо на главной странице нажать кнопку «Войти» и ввести свой логин и пароль.
Бланки всех форм заявок размещены на сайте mupkosnorilsk.ru по пути: «Домашняя/ Потребителям/ Электроснабжение/ Технологическое присоединение/ Типовые формы документов/ Формы заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям».
Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели - должны подписать документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а физические лица подают заявки через Личный кабинет, что приравнивается к простой электронной подписи. Заявитель несёт ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также на сайте АО «НТЭК» www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/inf-o-prisoedenenii.html заявку может разместить любой потребитель, будь то физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, независимо от присоединённой мощности. Важно, что при расчёте стоимости технологического присоединения на калькуляторе, расположенном на сайте, можно видеть лишь информационный результат. Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны мероприятия технологического присоединения.
Кроме личного кабинета на сайте сетевой организации заявитель имеет право подать заявку в любой удобной для него форме: лично, по почте или нарочным. Сетевая организация в течение трёх дней рассматривает заявку, прилагаемые документы и оповещает потребителя о недостающих документах. Если все документы в наличии, заявка регистрируется. В Личном кабинете на сайте есть возможность отследить ход выполнения работ по заявке поэтапно.
В случае если заявитель указывает на сайте о своих намерениях технологического присоединения к электрическим сетям, но при этом не направляет заявку и не прилагает документы, ему отправляется развернутый ответ с указанием расположения на сайте типовых форм заявок и нормативной документации.
Ошибок в оформлении можно избежать, если перед тем как подавать заявку в ресурсоснабжающую организацию, обратиться за консультацией к специалистам. Бюро электроснабжения МУП «КОС» располагается по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а, телефон 46-92-23, часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов. К специалистам предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК» можно обратиться по телефонам: 25-36-24, а также 25-36-62. Часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 17 часов. В администрации Норильска консультирует начальник отдела электроэнергетики и автоматизации управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Павлович Кривощёков, телефон 43-70-40 (добавочный 2570). Часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов.

Просмотров:123
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 21 октября 2019 
17:16   Авиакомпания NordStar внедрила новый сервис для пассажиров, регистрирующихся на рейс онлайн на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. 17:03   Руководитель «Заповедников Таймыра» выступил на международной конференции в Сочи.
17:00   Уникальное оборудование для испытаний стройматериалов в экстремальных условиях появилось в СФУ. 16:50   Для россиян отменили бумажные документы на поверку счётчиков.
16:34   Норильчан приглашают протестироваться на склонность к предпринимательской деятельности. 16:33   Музеи Норильска готовятся к Ночи искусств.
16:30   В Норильске появилась самая северная школа паркура. 16:22   В Норильске провели турнир по боулингу на призы главы города.
14:54   В субботу в школе № 14 состоялось посвящение десятиклассников в слушатели юридического класса. 14:53   Енисейское пароходство завершило перевозки нефтеналивных грузов в навигацию-2019.
14:35   В Молодёжном центре Кайеркана открылась детская спортивная площадка «Зожик». 14:34   В Москве разыграли третий корпоративный турнир «Норникеля» по хоккею. Победу в нём отпраздновали финны.
14:33   Сегодня в Красноярском крае объявлен траур по погибшим в Курагинском районе рабочим. 13:01   Горожане жалуются на грязную горячую воду. Особенно плохо дела обстоят в Талнахе, откуда поступает большая часть обращений.
12:48   На талнахской трассе «Мицубиси» не пропустил автобус. Пострадали все, кто находился в иномарке. 12:44   Вызов принят: утверждена стратегия развития Норильского государственного индустриального института до 2025 года.
11:54   150 киловатт онлайн. В УЖКХ прошёл обучающий семинар-совещание по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт». 11:23   26 октября в норильском театре пройдёт актёрский квартирник в пользу Лаврентия Сорокина.
11:18   Управление жилищного фонда напоминает о приёме граждан на Ленинском пр., 40. 11:04   Подготовка к этническому фестивалю «Большой Аргиш» в самом разгаре.

 18 октября 2019 
22:18   В Норильском государственном индустриальном институте завершились слушания по программе развития учреждения до 2025 года. 21:58   Парк на набережной ручья Кайерканский благоустроен.
21:49   В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы. 17:15   «Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.
16:49   Состоялась встреча северных молодёжных парламентов. 16:40   Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.
16:25   Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы. 15:52   В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.
15:31   В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой». 15:09   Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.
15:07   Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр. 14:58   В преддверии юбилея Победы дополнительную материальную поддержку получат более 140 тысяч жителей края.
14:35   В России запустят 25 различных электронных госуслуг. 14:24   Норильские автоинспекторы призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей.
14:01   Рекорд пятилетки: в этом году на «Полярную сову» представлено 238 работ. 13:59   В Норильске завершился "Краевой фестиваль адаптивного спорта".
13:48   Школа предпринимательства открывается в Норильске. 13:08   Защищать природу с яслей. «Заповедники Таймыра» внедряют систему экологического воспитания в детских садах.
12:06   Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом. 11:55   Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50   Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска. 10:18   Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

 17 октября 2019 
18:58   Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения. 17:52   «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11   Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа. 16:28   Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26   Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском». 15:54   В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
15:52   Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца. 15:30   В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх