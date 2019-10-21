Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41206

21 октября 2019, 11:54



150 киловатт онлайн. В УЖКХ прошёл обучающий семинар-совещание по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт».

Речь идёт о собственниках жилья, чьи квартиры выведены из жилого фонда и предназначены для установки более мощного в сравнении с бытовыми приборами оборудования, в том числе для оказания бытовых услуг. Для этого требуется специальное технологическое подключение к электросетям большей мощности - до 150 кВт. Специальное обучение для квалифицированного оформления и пользования данной услугой предписывается Распоряжением правительства РФ № 147-р. В течение 2019 года в адрес МУП «КОС» поступило 233 заявки на данное технологическое присоединение, из которых 114 - на временное подключение для сезонных ремонтных работ. За этот же период заключено 193 договора и выполнено 150 заявок на восстановление документов для него. Как показывает практика и рекомендации специалистов, выполнить такой вид подключения жителям Норильска проще через интернет. Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор с использованием электронной подписи, является удобным способом исполнения заявки. Личный кабинет создаётся по кнопке «Регистрация», на основной странице сайта mupkosnorilsk.ru путём внесения данных в интерактивные формы. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» производится регистрация Личного кабинета. Для подтверждения регистрации необходимо перейти по ссылке в письме, полученном на адрес электронной почты, указанный при регистрации. В дальнейшем для входа в Личный кабинет необходимо на главной странице нажать кнопку «Войти» и ввести свой логин и пароль. Бланки всех форм заявок размещены на сайте mupkosnorilsk.ru по пути: «Домашняя/ Потребителям/ Электроснабжение/ Технологическое присоединение/ Типовые формы документов/ Формы заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям». Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели - должны подписать документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а физические лица подают заявки через Личный кабинет, что приравнивается к простой электронной подписи. Заявитель несёт ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также на сайте АО «НТЭК» www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/inf-o-prisoedenenii.html заявку может разместить любой потребитель, будь то физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, независимо от присоединённой мощности. Важно, что при расчёте стоимости технологического присоединения на калькуляторе, расположенном на сайте, можно видеть лишь информационный результат. Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны мероприятия технологического присоединения. Кроме личного кабинета на сайте сетевой организации заявитель имеет право подать заявку в любой удобной для него форме: лично, по почте или нарочным. Сетевая организация в течение трёх дней рассматривает заявку, прилагаемые документы и оповещает потребителя о недостающих документах. Если все документы в наличии, заявка регистрируется. В Личном кабинете на сайте есть возможность отследить ход выполнения работ по заявке поэтапно. В случае если заявитель указывает на сайте о своих намерениях технологического присоединения к электрическим сетям, но при этом не направляет заявку и не прилагает документы, ему отправляется развернутый ответ с указанием расположения на сайте типовых форм заявок и нормативной документации. Ошибок в оформлении можно избежать, если перед тем как подавать заявку в ресурсоснабжающую организацию, обратиться за консультацией к специалистам. Бюро электроснабжения МУП «КОС» располагается по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а, телефон 46-92-23, часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов. К специалистам предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК» можно обратиться по телефонам: 25-36-24, а также 25-36-62. Часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 17 часов. В администрации Норильска консультирует начальник отдела электроэнергетики и автоматизации управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Павлович Кривощёков, телефон 43-70-40 (добавочный 2570). Часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов.

Просмотров:123 На встрече рассмотрели особенности предоставления этой услуги в электронном виде.Речь идёт о собственниках жилья, чьи квартиры выведены из жилого фонда и предназначены для установки более мощного в сравнении с бытовыми приборами оборудования, в том числе для оказания бытовых услуг. Для этого требуется специальное технологическое подключение к электросетям большей мощности - до 150 кВт. Специальное обучение для квалифицированного оформления и пользования данной услугой предписывается Распоряжением правительства РФ № 147-р.В течение 2019 года в адрес МУП «КОС» поступило 233 заявки на данное технологическое присоединение, из которых 114 - на временное подключение для сезонных ремонтных работ. За этот же период заключено 193 договора и выполнено 150 заявок на восстановление документов для него. Как показывает практика и рекомендации специалистов, выполнить такой вид подключения жителям Норильска проще через интернет.Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор с использованием электронной подписи, является удобным способом исполнения заявки.Личный кабинет создаётся по кнопке «Регистрация», на основной странице сайта mupkosnorilsk.ru путём внесения данных в интерактивные формы. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» производится регистрация Личного кабинета. Для подтверждения регистрации необходимо перейти по ссылке в письме, полученном на адрес электронной почты, указанный при регистрации. В дальнейшем для входа в Личный кабинет необходимо на главной странице нажать кнопку «Войти» и ввести свой логин и пароль.Бланки всех форм заявок размещены на сайте mupkosnorilsk.ru по пути: «Домашняя/ Потребителям/ Электроснабжение/ Технологическое присоединение/ Типовые формы документов/ Формы заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям».Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели - должны подписать документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а физические лица подают заявки через Личный кабинет, что приравнивается к простой электронной подписи. Заявитель несёт ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.Также на сайте АО «НТЭК» www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/inf-o-prisoedenenii.html заявку может разместить любой потребитель, будь то физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, независимо от присоединённой мощности. Важно, что при расчёте стоимости технологического присоединения на калькуляторе, расположенном на сайте, можно видеть лишь информационный результат. Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны мероприятия технологического присоединения.Кроме личного кабинета на сайте сетевой организации заявитель имеет право подать заявку в любой удобной для него форме: лично, по почте или нарочным. Сетевая организация в течение трёх дней рассматривает заявку, прилагаемые документы и оповещает потребителя о недостающих документах. Если все документы в наличии, заявка регистрируется. В Личном кабинете на сайте есть возможность отследить ход выполнения работ по заявке поэтапно.В случае если заявитель указывает на сайте о своих намерениях технологического присоединения к электрическим сетям, но при этом не направляет заявку и не прилагает документы, ему отправляется развернутый ответ с указанием расположения на сайте типовых форм заявок и нормативной документации.Ошибок в оформлении можно избежать, если перед тем как подавать заявку в ресурсоснабжающую организацию, обратиться за консультацией к специалистам. Бюро электроснабжения МУП «КОС» располагается по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а, телефон 46-92-23, часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов. К специалистам предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК» можно обратиться по телефонам: 25-36-24, а также 25-36-62. Часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 17 часов. В администрации Норильска консультирует начальник отдела электроэнергетики и автоматизации управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Павлович Кривощёков, телефон 43-70-40 (добавочный 2570). Часы работы: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов.