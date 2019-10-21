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21 октября 2019, 12:44



Вызов принят: утверждена стратегия развития Норильского государственного индустриального института до 2025 года.

Координатор рабочей группы по разработке программы развития индустриального института Елена Чернышкова, взяв слово в начале слушаний, напомнила присутствующим, в каких непростых условиях начиналась разработка проекта. По её мнению, только волевое решение руководства «Норникеля» и лично Ларисы Зельковой добавило уверенности разработчикам и позволило преодолеть все возникшие в процессе трудности. Нынешней презентации проекта программы развития индустриального института предшествовала полуторагодовая работа по разработке важнейшего, как считают специалисты, стратегического документа. Научные и практические изыскания в создании концепции развития института велись совместно с Высшей школой экономики, включали в себя обучение руководства в Высшей школе управления «Сколково». Проводились социологические опросы, стратегические сессии и семинары, анализировался опыт развития арктических университетов, велась разработка дорожной карты. Участие в этой работе принимали как сотрудники института, так и студенты, выпускники, внешние эксперты и консультанты, представители органов местного самоуправления, Агентство развития Норильска и компания «Норникель». Для «Норникеля» индустриальный институт – часть большой образовательной инфраструктуры. Вуз, который находится в Норильске и имеет такую богатую многолетнюю историю, очень важен для Норильска и компании во всех смыслах. Для крупнейшего на территории работодателя, который связывает своё будущее с развитием города, крайне важно, чтобы индустриальный институт в ближайшие годы жил и развивался как современное учебное заведение, обладающее уникальной научной и образовательной базой. Для этого сюда необходимо привлекать на учёбу не только способных студентов, но и квалифицированных преподавателей, готовых работать по перспективным научным и прикладным исследованиям, считают специалисты. - Для нас важно, чтобы НГИИ оставался не только центром образования, но и играл на территории важную социальную роль, – сказала по видеосвязи Лариса Зелькова. - Мы убеждены в том, что будущее наших предприятий, их производственный и экономический успех напрямую связан с серьёзным кадровым ресурсом. Без него амбициозные планы, связанные с развитием производства, мы реализовать не сможем. Совместными усилиями группы разработчиков удалось создать структурированную программу, которая предлагает конкретные шаги и преследует чёткие цели. Определено также, что требуется институту в перспективе, что мешает студентам в учёбе. Были опрошены те родители, кто собирается отправлять детей учиться на материк - что их останавливает от поступления в НГИИ. Опрос прошёл и среди студентов, которые собираются вернуться в Норильск и даже среди тех, кто оставил учебу на материке и вернулся - рассматривают ли они возможность продолжить обучение здесь. На основе этих и других данных исследователи создали отчет, согласно которому уже намечены первые практические шаги. В программе учтено, что институт находится на севере Арктики, что это инженерный вуз, чья деятельность носит прикладной характер, и он должен проводить исследования, внедрять инновации, которые требуются именно этому региону. К 2025 году, когда данная программа по замыслу подойдёт к своей окончательной реализации, НГИИ должен занять собственную уникальную нишу инженерно-исследовательского учебного заведения в Арктике. О концептуальном аспекте разработки программы развития НГИИ как арктического университета говорила и координатор рабочей группы Елена Чернышкова. По её убеждению, в числе прочего, ВУЗ должен развиваться в области исследований Арктической зоны, развития Арктики, участие в федеральных исследовательских проектах в этой области и освоении Арктики в рамках национальных проектов. В перечне основных направлений приложения сил программа называет развитие цифровых технологий применительно к самым разным отраслям и сферам деятельности. Причём, по верному замечанию разработчиков, это не должно ограничиваться подготовкой IT-специалистов, а распространяться значительно шире – в области минерально-сырьевого комплекса, перерабатывающей и металлургической отрасли, моделирования производственной и исследовательской деятельности. Важно, чтобы и металлург, и горняк были способны применять на практике современные информационные технологии. По мнению специалистов, потребность в такой подготовке кадров – это вызов Норильскому индустриальному институту. При масштабной нехватке кадров в самых разных областях, в том числе среди специалистов городского хозяйства, бизнеса и бюджетной сферы, ориентация на широкопрофильную и высокотехнологичную подготовку специалистов может стать одним из факторов выхода НГИИ на принципиально новый уровень. Часть этих запросов начала отрабатываться уже сейчас, на стадии подготовки программы. К началу слушаний, ещё до официального начала реализации проекта, уже два дня проходило обучение групп слушателей гостиничному бизнесу – навыку, оказавшемуся востребованным в Норильске в области развития туризма на территории. Именно такие вызовы, а также понимание ситуации на территории будут в дальнейшем формировать и управлять процессами, связанными с расширением программ подготовки и её качеством, менять уровень и квалификацию выпускников Норильского государственного индустриального института.

Просмотров:118 В НГИИ завершились слушания по программе развития вуза до 2025 года. Обсуждение программы проводились в режиме видеоконференции со старшим вице-президентом компании «Норникель», руководителем блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Ларисой Зельковой.Координатор рабочей группы по разработке программы развития индустриального института Елена Чернышкова, взяв слово в начале слушаний, напомнила присутствующим, в каких непростых условиях начиналась разработка проекта. По её мнению, только волевое решение руководства «Норникеля» и лично Ларисы Зельковой добавило уверенности разработчикам и позволило преодолеть все возникшие в процессе трудности.Нынешней презентации проекта программы развития индустриального института предшествовала полуторагодовая работа по разработке важнейшего, как считают специалисты, стратегического документа. Научные и практические изыскания в создании концепции развития института велись совместно с Высшей школой экономики, включали в себя обучение руководства в Высшей школе управления «Сколково». Проводились социологические опросы, стратегические сессии и семинары, анализировался опыт развития арктических университетов, велась разработка дорожной карты. Участие в этой работе принимали как сотрудники института, так и студенты, выпускники, внешние эксперты и консультанты, представители органов местного самоуправления, Агентство развития Норильска и компания «Норникель».Для «Норникеля» индустриальный институт – часть большой образовательной инфраструктуры. Вуз, который находится в Норильске и имеет такую богатую многолетнюю историю, очень важен для Норильска и компании во всех смыслах. Для крупнейшего на территории работодателя, который связывает своё будущее с развитием города, крайне важно, чтобы индустриальный институт в ближайшие годы жил и развивался как современное учебное заведение, обладающее уникальной научной и образовательной базой. Для этого сюда необходимо привлекать на учёбу не только способных студентов, но и квалифицированных преподавателей, готовых работать по перспективным научным и прикладным исследованиям, считают специалисты.- Для нас важно, чтобы НГИИ оставался не только центром образования, но и играл на территории важную социальную роль, – сказала по видеосвязи Лариса Зелькова. - Мы убеждены в том, что будущее наших предприятий, их производственный и экономический успех напрямую связан с серьёзным кадровым ресурсом. Без него амбициозные планы, связанные с развитием производства, мы реализовать не сможем.Совместными усилиями группы разработчиков удалось создать структурированную программу, которая предлагает конкретные шаги и преследует чёткие цели. Определено также, что требуется институту в перспективе, что мешает студентам в учёбе.Были опрошены те родители, кто собирается отправлять детей учиться на материк - что их останавливает от поступления в НГИИ. Опрос прошёл и среди студентов, которые собираются вернуться в Норильск и даже среди тех, кто оставил учебу на материке и вернулся - рассматривают ли они возможность продолжить обучение здесь. На основе этих и других данных исследователи создали отчет, согласно которому уже намечены первые практические шаги.В программе учтено, что институт находится на севере Арктики, что это инженерный вуз, чья деятельность носит прикладной характер, и он должен проводить исследования, внедрять инновации, которые требуются именно этому региону. К 2025 году, когда данная программа по замыслу подойдёт к своей окончательной реализации, НГИИ должен занять собственную уникальную нишу инженерно-исследовательского учебного заведения в Арктике.О концептуальном аспекте разработки программы развития НГИИ как арктического университета говорила и координатор рабочей группы Елена Чернышкова. По её убеждению, в числе прочего, ВУЗ должен развиваться в области исследований Арктической зоны, развития Арктики, участие в федеральных исследовательских проектах в этой области и освоении Арктики в рамках национальных проектов.В перечне основных направлений приложения сил программа называет развитие цифровых технологий применительно к самым разным отраслям и сферам деятельности. Причём, по верному замечанию разработчиков, это не должно ограничиваться подготовкой IT-специалистов, а распространяться значительно шире – в области минерально-сырьевого комплекса, перерабатывающей и металлургической отрасли, моделирования производственной и исследовательской деятельности. Важно, чтобы и металлург, и горняк были способны применять на практике современные информационные технологии.По мнению специалистов, потребность в такой подготовке кадров – это вызов Норильскому индустриальному институту. При масштабной нехватке кадров в самых разных областях, в том числе среди специалистов городского хозяйства, бизнеса и бюджетной сферы, ориентация на широкопрофильную и высокотехнологичную подготовку специалистов может стать одним из факторов выхода НГИИ на принципиально новый уровень. Часть этих запросов начала отрабатываться уже сейчас, на стадии подготовки программы. К началу слушаний, ещё до официального начала реализации проекта, уже два дня проходило обучение групп слушателей гостиничному бизнесу – навыку, оказавшемуся востребованным в Норильске в области развития туризма на территории.Именно такие вызовы, а также понимание ситуации на территории будут в дальнейшем формировать и управлять процессами, связанными с расширением программ подготовки и её качеством, менять уровень и квалификацию выпускников Норильского государственного индустриального института.