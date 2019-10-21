Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41208

21 октября 2019, 12:48



На талнахской трассе «Мицубиси» не пропустил автобус. Пострадали все, кто находился в иномарке.

В результате аварии различные травмы получили водитель и три пассажира легковушки - мужчины в возрасте 28, 35 и 38 лет. Никто из них не был пристёгнут ремнём безопасности.В автобусе в момент ДТП находились 13 пассажиров, из них за медицинской помощью никто не обращался. По данному факту дорожные полицейские проводят проверку. Фото из соцсетей

Просмотров:169 ДТП произошло накануне вечером на 13-м км автодороги Норильск-Талнах. По предварительной версии, 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси» при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и допустил столкновение с рейсовым автобусом МАЗ.В результате аварии различные травмы получили водитель и три пассажира легковушки - мужчины в возрасте 28, 35 и 38 лет. Никто из них не был пристёгнут ремнём безопасности.В автобусе в момент ДТП находились 13 пассажиров, из них за медицинской помощью никто не обращался.По данному факту дорожные полицейские проводят проверку.Фото из соцсетей