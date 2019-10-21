Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41209

21 октября 2019, 13:01



Горожане жалуются на грязную горячую воду. Особенно плохо дела обстоят в Талнахе, откуда поступает большая часть обращений.

- Мы должны поставить точку в этом вопросе. Потребитель должен получать услугу на должном уровне, он за неё деньги платит. Наша задача разобраться, в чьей зоне ответственности это лежит, - пояснил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству. В свою очередь представитель ресурсоснабжающей организации НТЭК пояснил, что нарушения фиксируются ежегодно с наступлением отопительного сезона. Он предположил, что ситуация останется неизменной при наличии открытой системы теплоснабжения. Однако проблема решаема, сейчас НТЭК проводит сброс воды, промывку системы. Ситуация в Центральном районе нормализовалась, а в Талнахе после длительной стабильности проблема заявила о себе с новой силой на прошлой неделе. Сейчас ведётся сброс воды. В Кайеркане эта работа из-за протяжённости сетей традиционно затягивается до ноября. - Отдельная проблема – порядок обращения горожан: Люди звонят в УК, те переводят на энергосбыт, который говорит, что сначала надо обратиться в УК, - обозначил ещё одну задачу Анатолий Береговских, главный энергетик Норильска. Как пояснили участники совещания, алгоритм действий горожан должен быть следующим: обращение в управляющую компанию, которая остаётся единым окном по приёму жалоб; она после обследования принимает решение о создании комиссионного обследования с привлечением специалистов КОС и НТЭК. Берутся пробы воды, проводится исследование и на основании этого принимается решение о перерасчёте, если зафиксировано ухудшение качества. - Каждая управляющая компания несёт ответственность за по поставку качественных энергоресурсов. И если потребитель наблюдает некачественную воду, надо обратиться в УК, дальше реагирует она. Обращаться к ресурсникам надо только по начислению оплаты или перерасчёту, - пояснил ситуацию Николай Жигулин. Он также отметил, что число жалоб по горячей воде на сегодня относительно невелико – меньше десяти по разным адресам за последний месяц. Причин у проблемы может быть несколько: запуск новых сетей или магистрали, прежде перекрытой на ремонт, и иные факторы, которые ещё предстоит выяснить. Эта работа комплексная, что и повлекло собрание представителей всех служб, отметил он. Такие встречи будут еженедельными, пока проблема не будет решена. Он также прокомментировал ситуацию с возможностью перехода всего Норильска на закрытую систему теплоснабжения, которая может устранить проблему грязной воды. - В чём суть системы? Холодная вода, подаваемая в краны, подогревается и подаётся на отопление и в «горячий» кран. Сегодня опыт работы теплообменников в Талнахе у «СеверныйБыт» положительный, а в Кайеркане у обеих управляющих компаний территории есть проблемы с запуском теплообменников. В ближайшее время мы узнаем причину сложностей - ошибка ли это в проекте, некачественный монтаж или недолжное оборудование. В Центральном районе теплообменники пока не монтировали, - заключил он. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:135 Обсудить проблему и найти её решение, выяснив, на каком именно этапе снижается качество воды, собрались в пятницу представители всех профильных служб - предприятий энергосбыта, КОС, УЖКХ, НТЭК - на совещании при заместителе главы города по городскому хозяйству.- Мы должны поставить точку в этом вопросе. Потребитель должен получать услугу на должном уровне, он за неё деньги платит. Наша задача разобраться, в чьей зоне ответственности это лежит, - пояснил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству.В свою очередь представитель ресурсоснабжающей организации НТЭК пояснил, что нарушения фиксируются ежегодно с наступлением отопительного сезона. Он предположил, что ситуация останется неизменной при наличии открытой системы теплоснабжения. Однако проблема решаема, сейчас НТЭК проводит сброс воды, промывку системы. Ситуация в Центральном районе нормализовалась, а в Талнахе после длительной стабильности проблема заявила о себе с новой силой на прошлой неделе. Сейчас ведётся сброс воды. В Кайеркане эта работа из-за протяжённости сетей традиционно затягивается до ноября.- Отдельная проблема – порядок обращения горожан: Люди звонят в УК, те переводят на энергосбыт, который говорит, что сначала надо обратиться в УК, - обозначил ещё одну задачу Анатолий Береговских, главный энергетик Норильска.Как пояснили участники совещания, алгоритм действий горожан должен быть следующим: обращение в управляющую компанию, которая остаётся единым окном по приёму жалоб; она после обследования принимает решение о создании комиссионного обследования с привлечением специалистов КОС и НТЭК. Берутся пробы воды, проводится исследование и на основании этого принимается решение о перерасчёте, если зафиксировано ухудшение качества.- Каждая управляющая компания несёт ответственность за по поставку качественных энергоресурсов. И если потребитель наблюдает некачественную воду, надо обратиться в УК, дальше реагирует она. Обращаться к ресурсникам надо только по начислению оплаты или перерасчёту, - пояснил ситуацию Николай Жигулин.Он также отметил, что число жалоб по горячей воде на сегодня относительно невелико – меньше десяти по разным адресам за последний месяц. Причин у проблемы может быть несколько: запуск новых сетей или магистрали, прежде перекрытой на ремонт, и иные факторы, которые ещё предстоит выяснить. Эта работа комплексная, что и повлекло собрание представителей всех служб, отметил он. Такие встречи будут еженедельными, пока проблема не будет решена. Он также прокомментировал ситуацию с возможностью перехода всего Норильска на закрытую систему теплоснабжения, которая может устранить проблему грязной воды.- В чём суть системы? Холодная вода, подаваемая в краны, подогревается и подаётся на отопление и в «горячий» кран. Сегодня опыт работы теплообменников в Талнахе у «СеверныйБыт» положительный, а в Кайеркане у обеих управляющих компаний территории есть проблемы с запуском теплообменников. В ближайшее время мы узнаем причину сложностей - ошибка ли это в проекте, некачественный монтаж или недолжное оборудование. В Центральном районе теплообменники пока не монтировали, - заключил он.Фото Дениса Кожевникова