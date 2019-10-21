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21 октября 2019, 14:33



Сегодня в Красноярском крае объявлен траур по погибшим в Курагинском районе рабочим.

Глава региона принёс соболезнования семьям всех погибших рабочих и пообещал, что сделает всё для того, чтобы подобная трагедия не повторилась. «На реке Сейба в Курагинском районе произошло обрушение несанкционированного инженерного сооружения. Вода затопила два общежития вахтового посёлка, в результате чего погибли и пострадали люди. Идёт поиск пропавших без вести. Для нас важна судьба каждого человека. От имени всех земляков я выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату. Искренне сочувствую тем, кто пострадал в этом трагическом происшествии. Службы экстренного реагирования, бригады медиков, МЧС, МВД, представители следственного комитета оперативно прибыли на место происшествия. Для спасения людей были предприняты срочные меры. Но погибших уже не вернуть. Причины трагического происшествия выясняют специалисты. Будет сделано всё, чтобы подобное не повторилось. Сегодня наш долг — поддержать людей, которых коснулось горе. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь», — сказал Александр Усс. Глава региона поручил министерству здравоохранения края организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. Правительство края во взаимодействии с органами местного самоуправления Курагинского района и федеральными органами исполнительной власти должно организовать работу по ликвидации последствий происшествия. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие получат выплаты в индивидуальном размере. Напомним, порыв дамбы в Курагинском районе произошёл около 6 часов утра 19 октября: вода из технологического водоёма золотодобывающей артели затопила два общежития в рабочем посёлке, который находится рядом с населённым пунктом Щетинкино, где проживали около 80 человек. Сейчас насчитывается 15 погибших, из них опознаны 11 человек. «У семерых родственники проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области и ещё у одного — в Вологодской области. Тела погибших направлены в Красноярск для проведения судмедэкспертизы. Пропавшими без вести числятся 6 человек: один из Красноярского края, по остальным пяти сведений пока нет. Собственник компании, которой принадлежит разрушенное сооружение и технологический посёлок, подтвердил губернатору края готовность обеспечить доставку тел, организацию похорон и выплаты пострадавшим и семьям погибших», — рассказали в правительстве региона. Сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе. «В соответствии с законом собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчёты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести сооружение в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Эти требования не были выполнены», — сообщили в Ростехнадзоре. На месте происшествия отобрали пробы воды выше и ниже по течению реки Сейба, а также пробы грунта, материалы направили в лабораторию для определения угрозы загрязнения реки. Следователи возбудили уголовное дело, в золотодобывающей компании уже прошли обыски. Фото: Glavny.tv

Просмотров:105 Распоряжение об объявлении 21 октября днём траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. В этот день во всех городах и районах будут приспущены флаги.Глава региона принёс соболезнования семьям всех погибших рабочих и пообещал, что сделает всё для того, чтобы подобная трагедия не повторилась.«На реке Сейба в Курагинском районе произошло обрушение несанкционированного инженерного сооружения. Вода затопила два общежития вахтового посёлка, в результате чего погибли и пострадали люди. Идёт поиск пропавших без вести. Для нас важна судьба каждого человека. От имени всех земляков я выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату. Искренне сочувствую тем, кто пострадал в этом трагическом происшествии. Службы экстренного реагирования, бригады медиков, МЧС, МВД, представители следственного комитета оперативно прибыли на место происшествия. Для спасения людей были предприняты срочные меры. Но погибших уже не вернуть. Причины трагического происшествия выясняют специалисты. Будет сделано всё, чтобы подобное не повторилось. Сегодня наш долг — поддержать людей, которых коснулось горе. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь», — сказал Александр Усс.Глава региона поручил министерству здравоохранения края организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. Правительство края во взаимодействии с органами местного самоуправления Курагинского района и федеральными органами исполнительной власти должно организовать работу по ликвидации последствий происшествия. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие получат выплаты в индивидуальном размере.Напомним, порыв дамбы в Курагинском районе произошёл около 6 часов утра 19 октября: вода из технологического водоёма золотодобывающей артели затопила два общежития в рабочем посёлке, который находится рядом с населённым пунктом Щетинкино, где проживали около 80 человек. Сейчас насчитывается 15 погибших, из них опознаны 11 человек.«У семерых родственники проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области и ещё у одного — в Вологодской области. Тела погибших направлены в Красноярск для проведения судмедэкспертизы. Пропавшими без вести числятся 6 человек: один из Красноярского края, по остальным пяти сведений пока нет. Собственник компании, которой принадлежит разрушенное сооружение и технологический посёлок, подтвердил губернатору края готовность обеспечить доставку тел, организацию похорон и выплаты пострадавшим и семьям погибших», — рассказали в правительстве региона.Сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе.«В соответствии с законом собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчёты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести сооружение в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Эти требования не были выполнены», — сообщили в Ростехнадзоре.На месте происшествия отобрали пробы воды выше и ниже по течению реки Сейба, а также пробы грунта, материалы направили в лабораторию для определения угрозы загрязнения реки.Следователи возбудили уголовное дело, в золотодобывающей компании уже прошли обыски.Фото: Glavny.tv