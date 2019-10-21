Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41211

21 октября 2019, 14:34



В Москве разыграли третий корпоративный турнир «Норникеля» по хоккею. Победу в нём отпраздновали финны.

Победителем турнира стала команда Norilsk Nickel Harjavalta, обыгравшая в финале «АЛИТ-НОК» - 6:5. Бронза досталась «Ремонтнику», взявшему вверх над командой главного офиса «Норникеля». К слову, в прошлом году победителями турнира стала сборная Заполярного филиала, вторыми были хоккеисты главного офиса «Норникеля», третьими – «Норильскникельремонта». Фото организаторов турнира

Просмотров:108 В соревнованиях, которые по традиции состоялись в Ледовом дворце «Лужки.Клуб», приняли участие семь команд, в том числе из Норильска – «АЛИТ-НОК» (Норильский обеспечивающий комплекс), «Ремонтник» («Норильскникельремонт») и сборная Заполярного филиала. Игры прошли по круговой системе.Победителем турнира стала команда Norilsk Nickel Harjavalta, обыгравшая в финале «АЛИТ-НОК» - 6:5. Бронза досталась «Ремонтнику», взявшему вверх над командой главного офиса «Норникеля». К слову, в прошлом году победителями турнира стала сборная Заполярного филиала, вторыми были хоккеисты главного офиса «Норникеля», третьими – «Норильскникельремонта».Фото организаторов турнира