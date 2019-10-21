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21 октября 2019, 14:35



В Молодёжном центре Кайеркана открылась детская спортивная площадка «Зожик».

В минувшую субботу состоялось торжественное открытие нового детского пространства. Авторов проекта и гостей праздника поздравила Анна Иванова, начальник отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями муниципального управления административной практики, организовавшего конкурс. - В копилке нашего города появился новый, интересный, яркий проект – это спортивная площадка «Зожик». Спорт является неотъемлемой частью воспитания молодого поколения. И очень важно, что в этой деятельности мы находим отклик и поддержку от некоммерческих организаций. Зная, как важно заниматься физической культурой, а тем более нашим малышам, которые обладают такой необъятной энергией, мы с вами должны прививать им активный образ жизни, - сказала Анна Иванова. Вот уже почти четыре года Молодёжный центр является домом для «Малышандии». - Мы рады, что клуб расширяется на нашей базе. Ребята, посещающие «Малышандию», растут, а вместе с тем появляются и новые потребности. И если раньше было достаточно небольших интерактивных зон, то сейчас появилась необходимость в настоящем спортивном зале для дошколят, - отметил заместитель директора Молодёжного центра Ярослав Рудковский. Он выразил уверенность в том, что в последствии, когда малыши вырастут, они продолжат ходить знакомой тропой в Молодёжный центр и станут активными участниками молодёжных объединений. На презентации присутствовал и депутат Норильского городского Совета Геннадий Енчик. Именно он несколько лет назад дал зелёный свет группе инициативных мамочек, которые стремились к объединению, обмену опытом и развитию своих малышей. Было большое желание, но не хватало помещения, поэтому обратились в Кайерканское территориальное управление. - Отрадно, что поэтапно у вас получилось то, о чём вы мечтали, и даже больше. Благодарю всех, кто начинал, и тех, кто поддерживает развитие семейного клуба «Малышандия», участвует в создании пространств для наших детей и процветания маленького Кайеркана. Дальнейших успехов! – пожелал родителям-волонтёрам Геннадий Енчик. Добавим, по итогам конкурса «Мы – НКО» кайерканский клуб для семей с детьми дошкольного возраста «Малышандия» получил на воплощение своего проекта грант в 200 тысяч рублей. Кроме этого, по условиям конкурса, сделал собственный вклад – не менее 10%. В рамках проекта запланированы групповые и самостоятельные занятия, семейная эстафета, а также лекции о здоровье детей и ЗОЖ, о физическом развитии детей и последствиях гиподинамии. Фото Екатерины Коренной

Просмотров:105 Она предназначена для детей от 3 до 8 лет и оборудована батутом, сухим бассейном, различным спортивным инвентарём и десятком детских тренажёров – они как взрослые, только маленькие и яркие. Проект реализовала общественная организация «Клуб для семей с детьми дошкольного возраста «Малышандия» в партнёрстве с Молодёжным центром. Финансирование получили по итогам городского конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Норильска «Мы – НКО».В минувшую субботу состоялось торжественное открытие нового детского пространства. Авторов проекта и гостей праздника поздравила Анна Иванова, начальник отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями муниципального управления административной практики, организовавшего конкурс.- В копилке нашего города появился новый, интересный, яркий проект – это спортивная площадка «Зожик». Спорт является неотъемлемой частью воспитания молодого поколения. И очень важно, что в этой деятельности мы находим отклик и поддержку от некоммерческих организаций. Зная, как важно заниматься физической культурой, а тем более нашим малышам, которые обладают такой необъятной энергией, мы с вами должны прививать им активный образ жизни, - сказала Анна Иванова.Вот уже почти четыре года Молодёжный центр является домом для «Малышандии».- Мы рады, что клуб расширяется на нашей базе. Ребята, посещающие «Малышандию», растут, а вместе с тем появляются и новые потребности. И если раньше было достаточно небольших интерактивных зон, то сейчас появилась необходимость в настоящем спортивном зале для дошколят, - отметил заместитель директора Молодёжного центра Ярослав Рудковский. Он выразил уверенность в том, что в последствии, когда малыши вырастут, они продолжат ходить знакомой тропой в Молодёжный центр и станут активными участниками молодёжных объединений.На презентации присутствовал и депутат Норильского городского Совета Геннадий Енчик. Именно он несколько лет назад дал зелёный свет группе инициативных мамочек, которые стремились к объединению, обмену опытом и развитию своих малышей. Было большое желание, но не хватало помещения, поэтому обратились в Кайерканское территориальное управление.- Отрадно, что поэтапно у вас получилось то, о чём вы мечтали, и даже больше. Благодарю всех, кто начинал, и тех, кто поддерживает развитие семейного клуба «Малышандия», участвует в создании пространств для наших детей и процветания маленького Кайеркана. Дальнейших успехов! – пожелал родителям-волонтёрам Геннадий Енчик.Добавим, по итогам конкурса «Мы – НКО» кайерканский клуб для семей с детьми дошкольного возраста «Малышандия» получил на воплощение своего проекта грант в 200 тысяч рублей. Кроме этого, по условиям конкурса, сделал собственный вклад – не менее 10%. В рамках проекта запланированы групповые и самостоятельные занятия, семейная эстафета, а также лекции о здоровье детей и ЗОЖ, о физическом развитии детей и последствиях гиподинамии.Фото Екатерины Коренной