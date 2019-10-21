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21 октября 2019, 14:53



Енисейское пароходство завершило перевозки нефтеналивных грузов в навигацию-2019.

Всего за сезон текущего года флот Енисейского пароходства перевёз порядка 218 тысяч тонн нефтепродуктов наливным способом. Из них больше половины объёма традиционно приходится на долю Таймырской топливной компании - 137,8 тысячи тонн. Крупнейшими заказчиками услуг являются также «Красноярскнефтепродукт» (31,5 тыс. тонн) и «РН-Ванкор» (14,6 тыс. тонн). Все принятые на себя договорные обязательства по перевозке ЕРП выполнило качественно и в срок. В итоге жизненно важными грузами на предстоящую зиму обеспечены населённые пункты и предприятия Красноярского края, которые своевременно обратились в пароходство для заключения контрактов на перевозку. Фото ЕРП

Просмотров:93 16 октября теплоход «Капитан Попов» с двумя несамоходными баржами доставил в Дудинку последнюю партию нефтеналивных грузов для Таймырской топливной компании, завершив тем самым перевозки нефтеналивных грузов в навигацию 2019 года.Всего за сезон текущего года флот Енисейского пароходства перевёз порядка 218 тысяч тонн нефтепродуктов наливным способом. Из них больше половины объёма традиционно приходится на долю Таймырской топливной компании - 137,8 тысячи тонн. Крупнейшими заказчиками услуг являются также «Красноярскнефтепродукт» (31,5 тыс. тонн) и «РН-Ванкор» (14,6 тыс. тонн).Все принятые на себя договорные обязательства по перевозке ЕРП выполнило качественно и в срок. В итоге жизненно важными грузами на предстоящую зиму обеспечены населённые пункты и предприятия Красноярского края, которые своевременно обратились в пароходство для заключения контрактов на перевозку.Фото ЕРП