Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41214

21 октября 2019, 14:54



В субботу в школе № 14 состоялось посвящение десятиклассников в слушатели юридического класса.

- Обучение в юридическом классе накладывает на вас определённую ответственность, - сказал Юрий Похабов, директор школы № 14. - Вы становитесь примером для остальных школьников. Я желаю вам успехов в учёбе и достижения поставленных целей. Будущим юристам представили полицейских, которые станут преподавателями специальных дисциплин, а затем слушатели юридического класса принесли клятву верности выбранному пути. Удостоверения учеников юридического класса ребятам вручил начальник Норильского ОМВД Геннадий Маслов. Знаки отличия начинающим юристам передали выпускники юридического класса. - Чтобы попасть в юридический класс, необходимо пройти отбор, – говорит Светлана Пашкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. – Мы, прежде всего, обращаем внимание на оценки, на те предметы, которые изучаются на профильном уровне: русский язык, обществознание. В дальнейшем ребята будут изучать правоведение, экономику и ряд специальных дисциплин, таких как огневая подготовка, криминалистика, самооборона. На занятиях самообороной уделяется внимание физической подготовке, поскольку она необходима при поступлении в вуз. Узнать о правилах поступления в юридический класс можно на дне открытых дверей, который проходит в школе № 14 в конце мая. Как только учащиеся девятых классов сдают выпускные экзамены, они могут подавать заявление на поступление в юридический класс. Стоит добавить, что в ближайшее время три представителя норильского юридического класса будут участвовать в осенней профильной сессии полицейской академии и отстаивать честь города среди 26 представителей юридических классов со всего края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:98 Первый профильный класс появился в школе ещё в 2009 году. Сегодня в десятом и одиннадцатом юридических классах учатся в общей сложности 50 ребят.- Обучение в юридическом классе накладывает на вас определённую ответственность, - сказал Юрий Похабов, директор школы № 14. - Вы становитесь примером для остальных школьников. Я желаю вам успехов в учёбе и достижения поставленных целей.Будущим юристам представили полицейских, которые станут преподавателями специальных дисциплин, а затем слушатели юридического класса принесли клятву верности выбранному пути. Удостоверения учеников юридического класса ребятам вручил начальник Норильского ОМВД Геннадий Маслов. Знаки отличия начинающим юристам передали выпускники юридического класса.- Чтобы попасть в юридический класс, необходимо пройти отбор, – говорит Светлана Пашкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. – Мы, прежде всего, обращаем внимание на оценки, на те предметы, которые изучаются на профильном уровне: русский язык, обществознание. В дальнейшем ребята будут изучать правоведение, экономику и ряд специальных дисциплин, таких как огневая подготовка, криминалистика, самооборона. На занятиях самообороной уделяется внимание физической подготовке, поскольку она необходима при поступлении в вуз.Узнать о правилах поступления в юридический класс можно на дне открытых дверей, который проходит в школе № 14 в конце мая. Как только учащиеся девятых классов сдают выпускные экзамены, они могут подавать заявление на поступление в юридический класс.Стоит добавить, что в ближайшее время три представителя норильского юридического класса будут участвовать в осенней профильной сессии полицейской академии и отстаивать честь города среди 26 представителей юридических классов со всего края.Фото Владимира Макушкина