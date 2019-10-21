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21 октября 2019, 16:22



В Норильске провели турнир по боулингу на призы главы города.

В итоговом протоколе первое место заняла команда управления жилищного фонда администрации Норильска, вторыми стали участники из правового управления, третьими – из управления по спорту. В личном зачёте победу отпраздновали Андрей Захаров среди мужчин и Евгения Женихова среди женщин. Победители и призёры получили кубки и дипломы из рук заместителя главы Норильска Натальи Коростелевой. Фото участников соревнований

Просмотров:90 В традиционных соревнованиях приняли участие 22 команды, которые на протяжении десяти дней выявляли сильнейших сначала в отборочном раунде, а затем и в плей-офф. Встречи прошли на площадке ТЦ «Медведь».В итоговом протоколе первое место заняла команда управления жилищного фонда администрации Норильска, вторыми стали участники из правового управления, третьими – из управления по спорту. В личном зачёте победу отпраздновали Андрей Захаров среди мужчин и Евгения Женихова среди женщин. Победители и призёры получили кубки и дипломы из рук заместителя главы Норильска Натальи Коростелевой.Фото участников соревнований