Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41216

21 октября 2019, 16:30



В Норильске появилась самая северная школа паркура.

Официальное открытие состоялось вчера в атриуме СРК «Арена», выступление норильских паркуристов никого не оставило равнодушным. В последнее время это уличное направление стало пользоваться особой популярностью. Паркуром увлекаются как дети, так и взрослые, а на занятия приходят и новички - те, кто никогда и никаким видом спорта не занимался, и те, у кого за плечами уже приличный спортивный стаж. Школа появилась благодаря участию проекта «Экстремальный Север» центра развития личности «Старт» в благотворительной программе «Мир новых возможностей» «Норникеля». Юлия Николаева, руководитель центра, говорит, что реальность превзошла ожидания, поскольку паркур оказался востребованным у норильчан. Особенно это направление пришлось по вкусу мальчишкам. Увлеклись паркуром и ребята из семей со сложной жизненной ситуацией. И вместо того чтобы прыгать по крышам гаражей, они прыгают в студии под руководством тренера и с использованием специального оборудования. - Социальная составляющая нашего проекта как раз и заключается в том, чтобы отвлечь подростков от совершения правонарушений, - отметила Юлия Николаева. Специальный гость мероприятия - Сергей Аверин, тренируется и преподаёт паркур около семи лет и считает, что в этом направлении нет предела совершенству. На открытии школы паркура он рассказал о том, что Международная федерация гимнастики признала паркур гимнастической дисциплиной, а в России уже появился первый обладатель кубка мира по паркуру в дисциплине фристайл. Им стал Евгений Ароян из города Бийска. Стоит добавить, что в Норильске Сергей Аверин уже второй раз, в свой первый визит на Север он проводил мастер-классы по роликам, велосипедам, скейтбордингу, батутам и паркуру в скейт-парке «Шторм». - Паркур позволяет гармонично развиваться физически, - говорит Сергей Аверин. - Ограничений для занятий паркуром нет. Этим видом спорта можно заниматься с раннего возраста, но в идеале желательно прийти в паркур хотя бы с небольшой физической подготовкой. Понятно, что людям, занимавшимся гимнастикой, акробатикой или какими-то силовыми направлениями, он будет даваться легче, чем ребятам без подготовки. Впереди серия мастер-классов. Новичкам предстоит освоить какие-то простейшие трюки, а более опытным спортсменам - научиться тренировать других. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:90 Официальное открытие состоялось вчера в атриуме СРК «Арена», выступление норильских паркуристов никого не оставило равнодушным. В последнее время это уличное направление стало пользоваться особой популярностью. Паркуром увлекаются как дети, так и взрослые, а на занятия приходят и новички - те, кто никогда и никаким видом спорта не занимался, и те, у кого за плечами уже приличный спортивный стаж. Школа появилась благодаря участию проекта «Экстремальный Север» центра развития личности «Старт» в благотворительной программе «Мир новых возможностей» «Норникеля».Юлия Николаева, руководитель центра, говорит, что реальность превзошла ожидания, поскольку паркур оказался востребованным у норильчан. Особенно это направление пришлось по вкусу мальчишкам. Увлеклись паркуром и ребята из семей со сложной жизненной ситуацией. И вместо того чтобы прыгать по крышам гаражей, они прыгают в студии под руководством тренера и с использованием специального оборудования.- Социальная составляющая нашего проекта как раз и заключается в том, чтобы отвлечь подростков от совершения правонарушений, - отметила Юлия Николаева.Специальный гость мероприятия - Сергей Аверин, тренируется и преподаёт паркур около семи лет и считает, что в этом направлении нет предела совершенству. На открытии школы паркура он рассказал о том, что Международная федерация гимнастики признала паркур гимнастической дисциплиной, а в России уже появился первый обладатель кубка мира по паркуру в дисциплине фристайл. Им стал Евгений Ароян из города Бийска. Стоит добавить, что в Норильске Сергей Аверин уже второй раз, в свой первый визит на Север он проводил мастер-классы по роликам, велосипедам, скейтбордингу, батутам и паркуру в скейт-парке «Шторм».- Паркур позволяет гармонично развиваться физически, - говорит Сергей Аверин. - Ограничений для занятий паркуром нет. Этим видом спорта можно заниматься с раннего возраста, но в идеале желательно прийти в паркур хотя бы с небольшой физической подготовкой. Понятно, что людям, занимавшимся гимнастикой, акробатикой или какими-то силовыми направлениями, он будет даваться легче, чем ребятам без подготовки.Впереди серия мастер-классов. Новичкам предстоит освоить какие-то простейшие трюки, а более опытным спортсменам - научиться тренировать других.Фото Владимира Макушкина