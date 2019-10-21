Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41217

21 октября 2019, 16:33



Музеи Норильска готовятся к Ночи искусств.

«АРТ-Сибириада» стартует 3 ноября в 18.00 в Художественной галерее (ул.Талнахская, 78) вернисажем Василия Сурикова «Традиции сибирской школы». Впервые в Норильске открывается выставка произведений знаменитого мастера, одного из самых выдающихся сибирских художников. Все картины и эскизы – из собрания Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова. Также в галерее будут представлены произведения художников из собрания Музея Норильска, чьи имена связаны с Красноярским художественным училищем им. В.И. Сурикова. Тема работ – Сибирь во всех ее проявлениях. Участники акции смогут не только посмотреть на искусство признанных авторов, но и проверить свои собственные художественные способности. Все гости приглашаются на вступительный творческий экзамен в мир искусства. Тему сибирских смыслов, мифов и брендов подхватит «КИЧ-Сибириада» в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) в 20.00. Здесь откроется выставка «Сибирский неформат» Александра Сурикова – одного из наиболее ярких современных сибирских художников, мастера визуальной поэзии, бук-арта, работающего в традициях дадаизма, нео-футуризма и примитивизма. Его яркие, праздничные, ироничные и парадоксальные работы подарят улыбку каждому. Так же как и вся музейная программа «КИЧ-Сибириады» — веселого путешествия по большой сибирской реке, которое приведет участников в символически важное для каждого сибиряка место. В баню. Музей приглашает норильчан провести вечер по-сибирски широко и попариться. Вход для гостей со своими тазиками, в шапках-ушанках и валенках – бесплатно. Для остальных – 200 рублей. Дети до 10 лет бесплатно. Билеты появятся в продаже в кассах музеев 23 октября. На фото работа Александра Сурикова "Желтое солнце"

Просмотров:81 В этот раз её приурочили к 85-летию Красноярского края и назвали «Арктическая Сибириада».«АРТ-Сибириада» стартует 3 ноября в 18.00 в Художественной галерее (ул.Талнахская, 78) вернисажем Василия Сурикова «Традиции сибирской школы». Впервые в Норильске открывается выставка произведений знаменитого мастера, одного из самых выдающихся сибирских художников. Все картины и эскизы – из собрания Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова. Также в галерее будут представлены произведения художников из собрания Музея Норильска, чьи имена связаны с Красноярским художественным училищем им. В.И. Сурикова. Тема работ – Сибирь во всех ее проявлениях.Участники акции смогут не только посмотреть на искусство признанных авторов, но и проверить свои собственные художественные способности. Все гости приглашаются на вступительный творческий экзамен в мир искусства.Тему сибирских смыслов, мифов и брендов подхватит «КИЧ-Сибириада» в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) в 20.00. Здесь откроется выставка «Сибирский неформат» Александра Сурикова – одного из наиболее ярких современных сибирских художников, мастера визуальной поэзии, бук-арта, работающего в традициях дадаизма, нео-футуризма и примитивизма. Его яркие, праздничные, ироничные и парадоксальные работы подарят улыбку каждому. Так же как и вся музейная программа «КИЧ-Сибириады» — веселого путешествия по большой сибирской реке, которое приведет участников в символически важное для каждого сибиряка место. В баню. Музей приглашает норильчан провести вечер по-сибирски широко и попариться. Вход для гостей со своими тазиками, в шапках-ушанках и валенках – бесплатно. Для остальных – 200 рублей. Дети до 10 лет бесплатно. Билеты появятся в продаже в кассах музеев 23 октября.На фото работа Александра Сурикова "Желтое солнце"