Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41218

21 октября 2019, 16:34



Норильчан приглашают протестироваться на склонность к предпринимательской деятельности.



Просмотров:80 В рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» на сайте мойбизнестест.рф проводится бесплатное онлайн-тестирование, выявляющее склонности к предпринимательской деятельности и профессиональную предрасположенность школьников, студентов, действующих предпринимателей, военнослужащих, уволенных в запас, безработных, а также инвалидов и воспитанников детских домов, проживающих на территории Красноярского края. Принять участие могут жители региона старше 14 лет.