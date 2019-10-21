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21 октября 2019, 16:50



Для россиян отменили бумажные документы на поверку счётчиков.

По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, после поверки прибора учёта специалистом, он в присутствии владельца будет заносить результаты в реестр через портал госуслуг.

Просмотров:76 Теперь бумажные свидетельства будут необязательны при проверке, пишет Лента.ру. Юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных, а документы выдадут только по желанию владельца.По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, после поверки прибора учёта специалистом, он в присутствии владельца будет заносить результаты в реестр через портал госуслуг.