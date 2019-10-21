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21 октября 2019, 16:50

Для россиян отменили бумажные документы на поверку счётчиков.


Теперь бумажные свидетельства будут необязательны при проверке, пишет Лента.ру. Юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных, а документы выдадут только по желанию владельца.
По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, после поверки прибора учёта специалистом, он в присутствии владельца будет заносить результаты в реестр через портал госуслуг.

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    Список новостей

 21 октября 2019 
17:16   Авиакомпания NordStar внедрила новый сервис для пассажиров, регистрирующихся на рейс онлайн на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. 17:03   Руководитель «Заповедников Таймыра» выступил на международной конференции в Сочи.
17:00   Уникальное оборудование для испытаний стройматериалов в экстремальных условиях появилось в СФУ. 16:50   Для россиян отменили бумажные документы на поверку счётчиков.
16:34   Норильчан приглашают протестироваться на склонность к предпринимательской деятельности. 16:33   Музеи Норильска готовятся к Ночи искусств.
16:30   В Норильске появилась самая северная школа паркура. 16:22   В Норильске провели турнир по боулингу на призы главы города.
14:54   В субботу в школе № 14 состоялось посвящение десятиклассников в слушатели юридического класса. 14:53   Енисейское пароходство завершило перевозки нефтеналивных грузов в навигацию-2019.
14:35   В Молодёжном центре Кайеркана открылась детская спортивная площадка «Зожик». 14:34   В Москве разыграли третий корпоративный турнир «Норникеля» по хоккею. Победу в нём отпраздновали финны.
14:33   Сегодня в Красноярском крае объявлен траур по погибшим в Курагинском районе рабочим. 13:01   Горожане жалуются на грязную горячую воду. Особенно плохо дела обстоят в Талнахе, откуда поступает большая часть обращений.
12:48   На талнахской трассе «Мицубиси» не пропустил автобус. Пострадали все, кто находился в иномарке. 12:44   Вызов принят: утверждена стратегия развития Норильского государственного индустриального института до 2025 года.
11:54   150 киловатт онлайн. В УЖКХ прошёл обучающий семинар-совещание по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт». 11:23   26 октября в норильском театре пройдёт актёрский квартирник в пользу Лаврентия Сорокина.
11:18   Управление жилищного фонда напоминает о приёме граждан на Ленинском пр., 40. 11:04   Подготовка к этническому фестивалю «Большой Аргиш» в самом разгаре.

 18 октября 2019 
22:18   В Норильском государственном индустриальном институте завершились слушания по программе развития учреждения до 2025 года. 21:58   Парк на набережной ручья Кайерканский благоустроен.
21:49   В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы. 17:15   «Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.
16:49   Состоялась встреча северных молодёжных парламентов. 16:40   Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.
16:25   Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы. 15:52   В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.
15:31   В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой». 15:09   Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.
15:07   Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр. 14:58   В преддверии юбилея Победы дополнительную материальную поддержку получат более 140 тысяч жителей края.
14:35   В России запустят 25 различных электронных госуслуг. 14:24   Норильские автоинспекторы призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей.
14:01   Рекорд пятилетки: в этом году на «Полярную сову» представлено 238 работ. 13:59   В Норильске завершился "Краевой фестиваль адаптивного спорта".
13:48   Школа предпринимательства открывается в Норильске. 13:08   Защищать природу с яслей. «Заповедники Таймыра» внедряют систему экологического воспитания в детских садах.
12:06   Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом. 11:55   Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50   Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска. 10:18   Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».

 17 октября 2019 
18:58   Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения. 17:52   «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11   Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа. 16:28   Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26   Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском». 15:54   В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
15:52   Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца. 15:30   В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.




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