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21 октября 2019, 17:00



Уникальное оборудование для испытаний стройматериалов в экстремальных условиях появилось в СФУ.

В Сибирском федеральном университете появилось уникальное оборудование для испытаний различных стройматериалов в условиях сверхнизких температур и высокого давления, пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза. В частности, в лаборатории инженерно-строительного института СФУ теперь есть установка для определения и проверки ударной вязкости металлов, которая позволяет тестировать прочность и хрупкость металлических и железобетонных строительных конструкций, опор и мостов, в том числе в критических условиях, связанных с низкими температурами - до минус 63 градусов Цельсия. «Это особенно актуально для арктических территорий, где супернизкие температуры существенно влияют на сооружения, выполненные из стали», - отмечается в сообщении. Такие испытания материалов важны для проведения изыскательских работ и обследования строительных конструкций зданий и сооружений на промышленных объектах на севере края, например, в Норильске. Фото с сайта sfu-kras.ru

Просмотров:60 В Сибирском федеральном университете появилось уникальное оборудование для испытаний различных стройматериалов в условиях сверхнизких температур и высокого давления, пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза. В частности, в лаборатории инженерно-строительного института СФУ теперь есть установка для определения и проверки ударной вязкости металлов, которая позволяет тестировать прочность и хрупкость металлических и железобетонных строительных конструкций, опор и мостов, в том числе в критических условиях, связанных с низкими температурами - до минус 63 градусов Цельсия.«Это особенно актуально для арктических территорий, где супернизкие температуры существенно влияют на сооружения, выполненные из стали», - отмечается в сообщении.Такие испытания материалов важны для проведения изыскательских работ и обследования строительных конструкций зданий и сооружений на промышленных объектах на севере края, например, в Норильске.Фото с сайта sfu-kras.ru