Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41221

21 октября 2019, 17:03



Руководитель «Заповедников Таймыра» выступил на международной конференции в Сочи.

Константин Просекин сделал два тематических доклада в рамках дискуссионной сессии «Экономика или политика?» и семинара «Арктика». Первый доклад назывался «Арктический туризм и заповедные территории. Экономика. Политика. Безопасность». В нём руководитель «Заповедников Таймыра» рассказал о подведомственных территориях, о видах туризма, популярных для Таймыра, и о круизном туризме как наиболее перспективном направлении развития, о безопасности и законодательной поддержке туристической деятельности. Второй доклад «Заповедная Арктика как объект туриндустрии сегодня, завтра» познакомил слушателей с природными особенностями и животным миром охраняемых природных территорий Таймыра, рассказал о существующей практике работы с туристами. Оба выступления Константина Просекина вызвали живое обсуждение специалистов и посетителей конференции. Фото с сайта zapovedsever.ru

Просмотров:61 Директор «Заповедников Таймыра» Константин Просекин принял участие в работе II Международной конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России» в Сочи. Основной темой форума стала практическая сторона развития устойчивого туризма в различных климатических условиях.Константин Просекин сделал два тематических доклада в рамках дискуссионной сессии «Экономика или политика?» и семинара «Арктика».Первый доклад назывался «Арктический туризм и заповедные территории. Экономика. Политика. Безопасность». В нём руководитель «Заповедников Таймыра» рассказал о подведомственных территориях, о видах туризма, популярных для Таймыра, и о круизном туризме как наиболее перспективном направлении развития, о безопасности и законодательной поддержке туристической деятельности. Второй доклад «Заповедная Арктика как объект туриндустрии сегодня, завтра» познакомил слушателей с природными особенностями и животным миром охраняемых природных территорий Таймыра, рассказал о существующей практике работы с туристами. Оба выступления Константина Просекина вызвали живое обсуждение специалистов и посетителей конференции.Фото с сайта zapovedsever.ru