Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41222

21 октября 2019, 17:16



Авиакомпания NordStar внедрила новый сервис для пассажиров, регистрирующихся на рейс онлайн на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru.

Новый формат посадочного талона так же, как и привычный электронный посадочный, содержит QR-код, который может быть использован пассажиром для самостоятельной распечатки в предназначенных для этого киосках, установленных во многих аэропортах. А в аэропорту Домодедово данный QR-код может быть использован для прохождения досмотра и контроля посадки на рейс без необходимости предоставления бумажной версии посадочного талона. Для пассажиров, не использующих приложение Wallet, QR-код дополнительно направляется отдельным вложением вместе с электронным посадочным талоном и может быть использован аналогичным образом. Новая опция предназначена, в первую очередь, для активных пользователей мобильных устройств, которые наверняка оценят удобство сервиса и возможность сэкономить время при прохождении регистрации и процедур досмотра в аэропорту. Фото Ирины Яринской

Просмотров:60 Теперь при прохождении онлайн-регистрации посадочный талон не только отправляется на электронную почту пассажира, но и может быть добавлен в приложение Wallet, благодаря чему пассажир всегда будет иметь быстрый доступ к посадочному талону без необходимости поиска в электронном почтовом ящике или сохранения изображения в мобильном устройстве.Новый формат посадочного талона так же, как и привычный электронный посадочный, содержит QR-код, который может быть использован пассажиром для самостоятельной распечатки в предназначенных для этого киосках, установленных во многих аэропортах. А в аэропорту Домодедово данный QR-код может быть использован для прохождения досмотра и контроля посадки на рейс без необходимости предоставления бумажной версии посадочного талона.Для пассажиров, не использующих приложение Wallet, QR-код дополнительно направляется отдельным вложением вместе с электронным посадочным талоном и может быть использован аналогичным образом.Новая опция предназначена, в первую очередь, для активных пользователей мобильных устройств, которые наверняка оценят удобство сервиса и возможность сэкономить время при прохождении регистрации и процедур досмотра в аэропорту.Фото Ирины Яринской