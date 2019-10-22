Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41223

22 октября 2019, 10:41



Дмитрий Пристансков: «Решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса».

Пленарное заседание открыл статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков: «Решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса, и его роль в этом вопросе сложно переоценить. «Норникель» уже много лет строит свои отношения с властью исходя из принципов прозрачности и открытости и уже давно зарекомендовал себя надежным партнёром государства». В качестве примеров такого партнёрства топ-менеджер назвал реализацию «Серного проекта» — масштабной экологической программы «Норникеля», которая по финансовым затратам составит существенную долю внебюджетных средств федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология». Цель «Серного проекта» — достижение уровня общего снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75% к 2023 году, объём финансирования проекта с 2019 по 2022 год — более 123 млрд руб. За последние три года инвестиции «Норникеля» на охрану окружающей среды превысили 80 млрд руб. В качестве примеров плодотворного партнёрства Дмитрий Пристансков также привёл соглашение с Росприроднадзором, в соответствии с которым «Норникель» берёт на себя дополнительные финансовые обязательства по реализации экологических программ. В частности, компания совместно с федеральной службой намерена решать вопросы оснащения своих металлургических производств средствами измерений и учёта показателей выбросов загрязняющих веществ. В Мурманской области реализуется программа модернизации производства на сумму 34 млрд руб., сообщила пресс-служба «Норникеля».

Просмотров:63 В Москве прошёл VIII экологический форум «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы», организованный компанией «Норникель», Экофондом Сибирского федерального университета, Научно-исследовательским институтом проблем экологии. Форум состоялся в восьмой раз, но впервые он собрал представителей государства, крупного бизнеса, научных и общественных организаций в Москве.Пленарное заседание открыл статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков: «Решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса, и его роль в этом вопросе сложно переоценить. «Норникель» уже много лет строит свои отношения с властью исходя из принципов прозрачности и открытости и уже давно зарекомендовал себя надежным партнёром государства».В качестве примеров такого партнёрства топ-менеджер назвал реализацию «Серного проекта» — масштабной экологической программы «Норникеля», которая по финансовым затратам составит существенную долю внебюджетных средств федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология». Цель «Серного проекта» — достижение уровня общего снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75% к 2023 году, объём финансирования проекта с 2019 по 2022 год — более 123 млрд руб. За последние три года инвестиции «Норникеля» на охрану окружающей среды превысили 80 млрд руб.В качестве примеров плодотворного партнёрства Дмитрий Пристансков также привёл соглашение с Росприроднадзором, в соответствии с которым «Норникель» берёт на себя дополнительные финансовые обязательства по реализации экологических программ. В частности, компания совместно с федеральной службой намерена решать вопросы оснащения своих металлургических производств средствами измерений и учёта показателей выбросов загрязняющих веществ. В Мурманской области реализуется программа модернизации производства на сумму 34 млрд руб., сообщила пресс-служба «Норникеля».