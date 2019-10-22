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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:41 Дмитрий Пристансков: «Решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса».
17:16 Авиакомпания NordStar внедрила новый сервис для пассажиров, регистрирующихся на рейс онлайн на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru.
17:03 Руководитель «Заповедников Таймыра» выступил на международной конференции в Сочи.
17:00 Уникальное оборудование для испытаний стройматериалов в экстремальных условиях появилось в СФУ.
16:50 Для россиян отменили бумажные документы на поверку счётчиков.
16:34 Норильчан приглашают протестироваться на склонность к предпринимательской деятельности.
16:33 Музеи Норильска готовятся к Ночи искусств.
16:30 В Норильске появилась самая северная школа паркура.
16:22 В Норильске провели турнир по боулингу на призы главы города.
14:54 В субботу в школе № 14 состоялось посвящение десятиклассников в слушатели юридического класса.
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