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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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21:13 Чрезвычайное происшествие на руднике «Таймырский».
17:58 Предъявите паспорт! Норильские полицейские в результате проверки обнаружили 45 нарушений паспортного режима.
17:46 Сегодня в России отмечают День белых журавлей, а в публичной библиотеке подвели итоги одноимённого конкурса.
17:08 В Кайеркане впервые пройдет фестиваль творчества детей и молодёжи Teenfest.
17:01 Игроки МФК «Норильский никель» готовятся к очередным матчам чемпионата и Кубка страны.
16:50 За девять месяцев этого года 433 норильчанина получили автомобильный опознавательный знак «Инвалид».
16:49 В Красноярске обсудили вопросы сохранения таймырской популяции дикого северного оленя.
16:22 В Музее Норильска чествовали волонтёров и факелоносцев зимней Универсиады - 2019. Факел эстафеты огня передали на вечное хранение городу.
16:20 Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду.
16:13 Подозреваемые в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе арестованы.
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