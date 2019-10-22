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22 октября 2019, 12:45



Норильчане приняли участие в краевом чемпионате по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Турнир состоялся 19 октября в Красноярске. Состязались 52 спортсмена из разных городов региона, как начинающие, так и именитые спортсмены - чемпионы Красноярского края, участники первенства мира, призёры кубка и чемпионата России по пауэрлифтингу. В составе норильской команды выступил член Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску, председатель Норильского местного отделения организации «Боевое братство» Валерий Шабурин. Он занял 4-е место в весовой категории до 88 кг. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:151 Турнир состоялся 19 октября в Красноярске. Состязались 52 спортсмена из разных городов региона, как начинающие, так и именитые спортсмены - чемпионы Красноярского края, участники первенства мира, призёры кубка и чемпионата России по пауэрлифтингу. В составе норильской команды выступил член Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску, председатель Норильского местного отделения организации «Боевое братство» Валерий Шабурин. Он занял 4-е место в весовой категории до 88 кг.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф