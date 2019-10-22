Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41226

22 октября 2019, 12:57



«Норникель» рассказал на международной выставке «Технофорум-2019» о технологиях.

- Цифровая трансформация промышленности становится ключевым драйвером развития и существенным фактором международной конкурентоспособности компаний и национальной экономики в целом, — подчеркнул министр. — Краеугольный камень для достижения этих амбициозных целей — согласованность действий и регулярное активное взаимодействие представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества по ключевым вопросам промышленного развития в эпоху четвёртой промышленной революции. - Выставка «Технофорум» — хорошая площадка для знакомства с последними отраслевыми достижениями, поиска новых подходов для решения своих задач. Здесь происходит живое общение, появляются новые возможности для коммуникаций, — сказал в свою очередь статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. - Для большинства компаний из традиционных отраслей обмен интеллектуальной собственностью является нетипичной операцией с корпоративной, стратегической и других точек зрения. Также, возможно, не до конца ясен экономический мотив участия в процессе. В «Норникеле», считают, что отраслевые лидеры могут выступать в роли как покупателя представленных решений, так и поставщика новых. Другими словами, монетизировать имеющиеся на их балансе нематериальные активы, ноу-хау, представляющие ценность для других игроков. Компания сформировала пул идей, решений и инициатив, которые она может предложить другим отраслевым игрокам. Их разработкой в том числе занимается R&D-подразделение «Цифровая лаборатория», использующая технологии «Индустрии 4.0» для решения нестандартных производственных задач. Среди пилотируемых технологий — искусственный интеллект (нейронные сети), промышленный интернет вещей, VR, беспилотные летательные аппараты (БПЛА, или дроны), применение экзоскелетов, роботы-маркшейдеры и т.д., сообщается на сайте «Норникеля». Фото с сайта nornickel.ru

Просмотров:161 Компания выступила партнёром международной политехнической выставки «Технофорум-2019», которая открылась 21 октября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Как отметил в приветственном слове министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, «Технофорум» является эффективной площадкой для взаимодействия, обмена идеями, опытом и технологиями.- Цифровая трансформация промышленности становится ключевым драйвером развития и существенным фактором международной конкурентоспособности компаний и национальной экономики в целом, — подчеркнул министр. — Краеугольный камень для достижения этих амбициозных целей — согласованность действий и регулярное активное взаимодействие представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества по ключевым вопросам промышленного развития в эпоху четвёртой промышленной революции.- Выставка «Технофорум» — хорошая площадка для знакомства с последними отраслевыми достижениями, поиска новых подходов для решения своих задач. Здесь происходит живое общение, появляются новые возможности для коммуникаций, — сказал в свою очередь статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. - Для большинства компаний из традиционных отраслей обмен интеллектуальной собственностью является нетипичной операцией с корпоративной, стратегической и других точек зрения. Также, возможно, не до конца ясен экономический мотив участия в процессе.В «Норникеле», считают, что отраслевые лидеры могут выступать в роли как покупателя представленных решений, так и поставщика новых. Другими словами, монетизировать имеющиеся на их балансе нематериальные активы, ноу-хау, представляющие ценность для других игроков.Компания сформировала пул идей, решений и инициатив, которые она может предложить другим отраслевым игрокам. Их разработкой в том числе занимается R&D-подразделение «Цифровая лаборатория», использующая технологии «Индустрии 4.0» для решения нестандартных производственных задач. Среди пилотируемых технологий — искусственный интеллект (нейронные сети), промышленный интернет вещей, VR, беспилотные летательные аппараты (БПЛА, или дроны), применение экзоскелетов, роботы-маркшейдеры и т.д., сообщается на сайте «Норникеля».Фото с сайта nornickel.ru